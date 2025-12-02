Almeida no se extraña de que The District se traslade a Madrid porque hay una política de vivienda que "funciona"

Archivo - El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida (c), ofrece declaraciones a los medios tras la entrega las llaves de las nuevas viviendas públicas destinadas a alquiler asequible - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

MADRID, 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, ha afirmado que no le extraña que la feria inmobiliaria The District deje Barcelona y se traslade a Madrid porque aquí hay una política de vivienda "que funciona".

"No me extraña que venga a Madrid porque la ciudad es cabeza en políticas de vivienda y somos pioneros en ellas. Nadie ha construido tanto como la ciudad de Madrid, no hay una empresa pública tan grande como la EMVS construyendo vivienda ni hay suelo en ninguna otra ciudad con la capacidad que hay en estos momentos en Madrid para ejecutar vivienda, que es la forma de resolver el problema, y además lo hacemos desde la colaboración público-privada", ha defendido Almeida desde el Palacio de Cibeles.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado este martes que la región será la sede de la próxima edición de The District World Summit, el mayor evento europeo del sector inmobiliario, que ha elegido Ifema Madrid para 2026, donde prevén la asistencia de 15.000 profesionales, tras cuatro ediciones en Cataluña. Se celebrará del 23 al 25 de septiembre de 2026.

Almeida, por su parte, ha animado a comparar los datos de vivienda pública de la ciudad de Barcelona en los últimos años con los de Madrid partiendo de datos del Observatorio del Ministerio de Vivienda y que resultan "muy concluyentes".

Ha abogado además por la "solución de la colaboración público-privada" porque "pretender que los promotores no tienen nada que ver en la solución ni nada que decir es una profunda equivocación". "O lo solucionamos entre todos o no va a haber solución para la vivienda", ha resumido.

Almeida se ha alegrado del próximo desembarco de The District y espera "que pueda ser por el mayor tiempo posible", para pasar a insistir en las políticas llevadas a cabo en Madrid frente a las de Barcelona. "Madrid ha ejecutado 850 millones de euros, vamos a llegar en 2026 a mil millones de euros desde que soy alcalde, lo cual quiere decir que hemos ejecutado más en política de vivienda que las siguientes quince ciudades españolas juntas durante los últimos años", ha cifrado.