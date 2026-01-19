Comunidad lleva a Fitur el lema 'Madrid marca' para "seducir" e invitar al turista a volver a la región

Archivo - Madrid, 18/11/2025.- La Directora De Riesgo. - COMUNIDAD DE MADRID - Archivo

MADRID, 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid buscará "seducir" con el lema 'Madrid marca' en la 46ª edición de la Feria Internacional de Turismo (Fitur) con el que invitará a los turistas a volver a la región, un territorio que deja "huella" en quien la visita.

Así lo ha trasladado el consejero de Cultura Turismo y Deporte, Mariano De Paco Serrano, en un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum, donde ha señalado que la reputación de Madrid "no deja de crecer" y es "cada vez es más comentada" a nivel global.

"Nosotros lo que queremos es que ese visitante, ese turista, vuelva a pensar en nosotros. Cuando uno vuelve a pensar en algo, lo va elevando y le va dando un halo de fama que es muy importante", ha destacado el consejero.

En este sentido, ha subrayado que el visitante ya ha ampliado su estancia en la región y ya supera los siete días, "muy por encima del resto de comunidades". "El turista puede dedicar tres días a la capital y el resto de su viaje a visitar la región", ha indicado De Paco, quien ha destacado que el turismo en la Comunidad "ya no es estacional".

Al detalle, el consejero ha resaltado que, más allá de la capital, Madrid ofrece tres ciudades Patrimonio de la Humanidad, además de enclaves reconocidos por la Unesco como el de Hayedo de Montejo. A ello se suman las once Villas de Madrid y una amplia red de recursos históricos, culturales y naturales distribuidos por toda la geografía regional.

Igualmente, ha incidido en que la estrategia regional busca "romper con la tradición de concentrar el turismo en un solo núcleo", lo que permite aliviar la concentración de visitantes y, al mismo tiempo, incrementar el impacto económico del turismo en todos los municipios, donde el crecimiento porcentual de visitantes es ya superior al de la capital, algo que para el consejero demuestra que la estrategia está funcionando.

UN ESTAND QUE SIMULA LA F1 Y EN EL QUE SE HARÁN TATUAJES CASTIZOS

La Comunidad de Madrid ya dio a conocer este fin de semana el estand que instalará en Fitur: una réplica del trazado del circuito Madring con motivo de la llegada del Gran Premio de España de Fórmula 1, que se celebrará del 11 al 13 de septiembre en el trazado madrileño.

En este espacio se llevarán a cabo tatuajes --permanentes o temporales-- para que los visitantes se lleven un recuerdo de Madrid impreso en la piel. Se podrán escoger diseños con símbolos, letras y otros motivos castizos.

La región llega a la cumbre turística de Ifema Madrid tras anotar en 2025 unos ingresos de 28.569 millones de euros en cuanto actividad turística, un 7% más que los datos del año pasado, alcanzando por primera vez el 8,7% del PIB regional. Asimismo, ha De Paco ha recordado que el sector del turismo genera cerca de 10.000 millones de euros en ingresos fiscales en Madrid.