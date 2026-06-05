Arco elige el color #E94871, entre el rojo y el magenta, para la imagen de su edición de 2027

Imagen e Arco para 2027 - ARCO

MADRID 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

La feria de arte contemporánea Arco ha elegido el color #E94871, entre el rojo y el magenta, para su imagen de la próxima edición de 2027. Tanto ARCOmadrid como ARCOlisboa volverán a estar unificadas en su estética bajo el nuevo tono, que se consolida como un elemento vertebrador de la identidad de la feria.

ARCO 2027 se presenta así como una edición donde el color no es únicamente un recurso visual, sino una una forma de entender el desarrollo a través de la cultura, la maduración del mundo a través de los saberes, y el arte como motor de cambio sociocultural. Este tono se incorporará a la identidad visual de las ediciones de 2027, desplegándose en publicaciones, espacios físicos y digitales, señalética y otros elementos.

Se trata de un color "intenso y luminoso", que, según los organizadores, "remite tanto a lo orgánico como a lo lumínico". "Evoca la pigmentación de ciertos minerales, flores y frutos, así como el reflejo de la luz sobre el paisaje o la vibración de algunos pigmentos que atraviesan la práctica artística y cotidiana", ha explicado los creativos.

Para los organizadores, #E94871 es un color en movimiento. "En Madrid, en el mes de marzo, aparece como una energía contenida: en la luz fría de marzo, en los matices del cielo al atardecer, en el pulso de una ciudad que transita entre estaciones".

Y, en Lisboa, en mayo, este mismo color se transforma. "La luz atlántica lo expande, lo vuelve más cálido y atmosférico. Se acerca al reflejo del sol sobre el río Tajo y a los tonos de la cerámica. Es un color que conecta con la intensidad del inicio, con la concentración y la anticipación propia de la feria".

#E94871 también remite a lo físico, al cuerpo, a los frutos, a las flores y a los minerales. En la naturaleza, estas gamas cromáticas emergen en estados de transformación en la maduración de los frutos, cuando los pigmentos, como las antocianinas, reemplazan progresivamente a la clorofila; en los pétalos que los utilizan para atraer polinizadores; o en procesos de oxidación o mineralización. Para los organizadores, #E94871 "recoge esa condición activa, vinculada al cambio y al desarrollo".