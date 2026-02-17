ARCOmadrid celebra 15 años del servicio de asesoramiento First Collector

Archivo - Mañana Arranca Arcomadrid 2025 - Europa Press - Archivo

MADRID 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

La feria de arte contemporáneo ARCOmadrid 2026 celebra en su su 45ª edición el aniversario del servicio gratuito, independiente y personalizado First Collector.

Lo realiza la asesoría ArteGlobaL, que acompaña a visitantes y potenciales compradores a adquirir arte con asesoramiento durante la feria. Desde su creación en 2011, el programa ha asesorado a 1.028 personas en la compra de arte en ARCOmadrid.

Así, el servicio se presenta como un "primer paso" para quienes quieren iniciarse en el coleccionismo y en una herramienta práctica para quienes prefieren comprar con "criterio", defiende la feria. "Actúa como un GPS de compra: orienta, contextualiza y traduce el mercado al lenguaje del comprador", añaden en un comunicado.

En 2025, First Collector registró 121 solicitudes, con un perfil equilibrado -51% mujeres, 49% hombres-. El gasto medio declarado fue de 5.460 euros por persona, y más de la mitad, concretamente el 54%, realizó compras por debajo de 3.000 euros.