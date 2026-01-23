El área Gift de Intergift reunirá a un centenar de marcas para mostrar las tendencias del sector del regalo

Intergift - IFEMA MADRID

MADRID 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

El área Gift de Intergift reunirá del 4 al 7 de febrero en el Pabellón 5 del Recinto Ferial de Ifema Madrid a un centenar de marcas para mostrar las principales tendencias en el sector del regalo.

Cerca 100 de firmas nacionales e internacionales procedentes de países como Alemania, Dinamarca, Italia, España, Países Bajos y Portugal que presentarán las últimas novedades en regalo joven y promocional, juguetes educativos, papelería, menaje, decoración, artículos de boda, fiesta y gadgets, entre otros.

Organizada por Ifema Madrid, esta sección ofrecerá una propuesta marcada por la creatividad, la innovación y la funcionalidad, permitiendo a los profesionales descubrir una oferta diversa orientada a distintos gustos, públicos y segmentos del mercado, ha apuntado la institución ferial en un comunicado.

En esta edición, el área Gift contará con la participación de marcas de reconocida trayectoria en el sector como +D2, Accetel, Lekus, Amozonik, Apex, Artesavi, Carlos Wendel, Cayro, Chic Selection Souvenir, Draeger, Etiquetas, Eurofiestas, Fashion Projects, Fisura, Home, Lovely Story, Marshmallow -Toallas de microfibra, Puckator, Runbott, Savefamily, Shopping Europa, Stock Lider o Trediser, entre otras.

Entre las novedades, los profesionales también podrán descubrir las propuestas de +D2, que presentará colecciones de distintas marcas, entre ellas IZIPIZI, Kikkerland o 24Bottles, con artículos que combinan diseño y funcionalidad. En el ámbito del juguete y el regalo educativo, Artesavi mostrará una amplia colección de peluches que combina tradición artesanal e innovación responsable.

Por su parte, Fisura presentará nuevas colecciones orientadas al hogar, las mascotas y el regalo original, con artículos como calentadores de manos, paraguas, felpudos, relojes y otros objetos de diseño funcional. De su lado, Lovely Story dará a conocer su nueva Botella Aurea Bottles, una evolución de su línea de botellas, junto a sus colecciones de regalos originales y la nueva línea de Papelería Vuelta al Cole 2026.

OTRAS NOVEDADES

En esta edición, Puckator llegará con numerosas novedades, ampliando su catálogo de productos con licencia con nuevas incorporaciones de marcas como Peanuts y Pippi Langstrump, así como nuevas propuestas de franquicias consolidadas como Minecraft o The Original Stormtrooper. La firma lanzará además una nueva colección inspirada en Pusheen, así como ampliaciones de líneas propias como Relaxeazzz y Swapseazzz, junto a nuevos cojines de viaje con capucha.

La marca española Runbott presentará sus botellas térmicas como un accesorio de estilo de vida, que combinan diseño, sostenibilidad e innovación. Sus productos incorporan interior cerámico, tecnología térmica y diseños personalizables, con colaboraciones artísticas y ediciones especiales.

La firma Stock Lider mostrará una amplia gama de productos que abarca desde artículos tecnológicos y de cuidado personal hasta decoración y moda, mientras que Trediser presentará sus novedades en categorías como Navidad, regalo para señora y caballero, juegos, papelería, radios vintage y artículos de fumador, con especial protagonismo de sus propuestas infantiles y musicales.

Junto a la oferta del área Gift, la feria contará también con los sectores Interior Design & Deco, dedicado al interiorismo y la decoración, y Editores Textiles, centrado en diseño textil, papeles pintados, alfombras y revestimientos. La convocatoria coincidirá además con la celebración de Bisutex y MOMAD, configurando una cita multisectorial de referencia en torno al universo del lifestyle.