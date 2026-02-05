El artista Luis Gordillo, galardonado con el III Premio ENATE -ARCOmadrid

El artista Luis Gordillo ha sido distinguido con el III Premio ENATE-ARCOmadrid 2026 por su obra 'S/T, 2010'. - LUIS GORDILLO

El artista Luis Gordillo ha sido distinguido con el III Premio ENATE-ARCOmadrid 2026 por su obra 'S/T, 2010'. El galardón está dotado con 10.000 euros y la obra pasará a formar parte de la colección ENATE y será presentada en su espacio en el Guest Lounge de ARCOmadrid 2026.

Representado por la galería Prats Nogueras Blanchard, el artista sevillano ha sido premiado por ser "una de las referencias indiscutibles de la pintura española del último medio siglo", según el jurado. Además, su pieza se convertirá en etiqueta de la botella edición especial, limitada y coleccionable de 1.000 botellas numeradas.

"La heterogeneidad de su trabajo, hecha de variaciones, superposiciones y cambios de registro, así como la aparición de matices que no se revelan a primera vista, resuena con las capas del proceso de elaboración de un vino. Su pintura no busca una imagen única y cerrada, propone un recorrido que nos permite descubrir nuevas relaciones entre fragmentos, colores y ritmos. En ese sentido, acercarse a Gordillo es como catar un vino. Hay una primera impresión, más directa, y después aparecen las pequeñas decisiones que sostienen el conjunto", añade el fallo.

El jurado ha estado formado por el director general de ENATE, por Luis Nozaleda; la presidenta y socia fundadora YGBART, Rosina Gómez-Baeza; y la historiadora, curadora e investigadora en arte, Violeta Janeiro Alfageme.

En 1992, 'ENATE' comenzó una colección de arte contemporáneo con obras de artistas nacionales e internacionales. Desde entonces, cada uno de los vinos de la marca está asociado a un artista de prestigio, figurando en la etiqueta una obra de su autoría realizada para la bodega.

El galardón se entregará el próximo 5 de marzo en el espacio de la bodega en el Guest Lounge de ARCOmadrid 2026. La Feria Internacional de Arte Contemporáneo se celebrará del 4 al 8 de marzo en los pabellones 7 y 9 de Ifema Madrid.