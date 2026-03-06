Las artistas Lola Lasurt, Dalila Gonçalves, Cristina Lucas y June Crespo, entre las premiadas en ARCOmadrid 2026

Entrega del Premio Lexus al mejor estand de ARCO 2026 a Proyectos Ultravioleta, a 5 de marzo de 2026, en Madrid (España). Lexus, partner oficial de ARCOmadrid, otorga anualmente el Premio al Mejor Stand y Contenido Artístico para reconocer la excelencia c - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las artistas Lola Lasurt, Dalila Gonçalves, Cristina Lucas y June Crespo son algunas de las premiadas en la Feria Internacional de Arte Contemporáneo ARCOmadrid 2026, que tiene lugar en el pabellón 7 de Ifema Madrid.

Según ha informado ARCO, la artista catalana Lola Lasurt, representada por la galería Prats Nogueras Blanchard, ha recibido el Premio de adquisición de la Fundació Vila Casas.

Asimismo, el IX Premio Catalina d'Anglade ha sido para la obra Compasso, de artista portuguesa Dalila Gonçalves, de la galería Mais Silva.

El Premio Pilar Forcada ART Situacions - ARCOmadrid 2026 ha sido entregado a la artista Cristina Lucas, representada por la galería Albarrán Bourdais, por la obra D.A.N.C.E. (Dynamic Algorithm, Neural Creative Evolution) 3.

June Crespo, de la galería Ehrhardt Florez, ha sido la artista galardonada de la primera edición del Premio Adquisición Catapulta, en colaboración con la National Gallery of Canada.

Por su parte, el II Premio Juana de Aizpuru ha recaído en la galería Elvira González, como reconocimiento por su recorrido histórico y su compromiso con la feria.

El XXI NEWARTaward@ARCO, en colaboración con la Arts Connection Foundation, se ha entregado a la pieza Avi Loeb, de la artista Julia Scher, representada por la galería Esther Schipper; y a la obra Movimiento de Jonas Englert, en la galería Anita Beckers.

En su caso, la artista vallisoletana Esther Gatón ha sido la ganadora del X Premio Cervezas Alhambra de Arte Emergente, por su proyecto Lazos y Calles.

La primera edición del Premio Engel & Völkers. Perfiles | Arte Latinoamericano ha recaído en la galería Commonwealth and Council+Patron.

Además, el II Premio Talento Joven en Opening. Nuevas galerías, con la colaboración de la Fundación Banco Sabadell, ha reconocido a los artistas Julia Padilla, representada por la galería Linse, y Venuca Evanan, de la galería Enhorabuena Espacio.

El XII Premio Opening. Nuevas galerías ha recaído en la galería senegalesa Selebe Yoon, con proyectos de los artistas Alioune Diouf y Fatim Soumaré.

La galería catalana Spiritvessel ha obtenido una mención especial por la calidad del proyecto de Víctor Jaenada.

El artista Luis Gordillo, representando por la galería Prats Nogueras Blanchard, ha sido distinguido con el III Premio ENATE-ARCOmadrid 2026. Su obra se encuentra en el Guest Lounge y pasará a formar parte de la colección ENATE.

Finalmenet, la galería Proyectos Ultravioleta ha recibido el Premio Lexus al Mejor Stand y contenido artístico en ARCOmadrid 2026.