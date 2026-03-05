El Ayuntamiento adquiere 4 obras en ARCOmadrid por más de 71.000 euros para el Museo de Arte Contemporáneo

El Ayuntamiento de Madrid adquiere cuatro obras en ARCOmadrid por más de 71.000 euros para el Museo de Arte Contemporáneo - AYUNTAMIENTO DE MADRID

MADRID, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Madrid ha adquirido cuatro obras de artistas españoles en la 45ª edición de ARCOmadrid 2026 con un presupuesto total de 71.148 euros, que pasarán a formar parte de la colección del Museo de Arte Contemporáneo de la capital.

La delegada de Cultura, Turismo y Deporte, Marta Rivera de la Cruz, ha acompañado este jueves a los reyes en la inauguración de la feria, que se celebra hasta el 8 de marzo en Ifema Madrid y que en esta edición reúne a 211 galerías procedentes de 30 países bajo el lema 'ARCO2045: el futuro por ahora'.

En un comunicado, el Consistorio ha señalado que, en el marco de la feria, el Área de Cultura, Turismo y Deporte ha seleccionado una pintura, una escultura, una instalación y una obra digital con el objetivo de incorporarlas a los fondos del museo municipal y reforzar la diversidad de su colección.

Entre las obras adquiridas se encuentra 'Ritmo del mundo' (1984), de la artista madrileña Patricia Gadea, una pintura y collage sobre lienzo considerada representativa de su trayectoria y vinculada a los planteamientos formales y críticos de la segunda generación de figurativos madrileños.

El Ayuntamiento también ha incorporado la escultura 'Hemos traído al mundo a todo el mundo. Y jamás mejor dicho' (2002), de Elena Blasco, realizada en acrílico, poliéster y pelo sintético. La creadora madrileña es considerada una pionera de los movimientos feministas en el ámbito artístico y su obra combina humor y delicadeza con un marcado contenido simbólico.

Otra de las adquisiciones es 'Old Master (Cézanne)' (2017), del artista catalán Oriol Vilanova. Se trata de una instalación compuesta por dos piezas en la que el autor rinde homenaje a los grandes maestros de la pintura, al tiempo que reflexiona sobre la ampliación de los límites del lenguaje pictórico en el arte contemporáneo.

Completa la selección 'Wayward' (2022), del artista madrileño Daniel Canogar, una obra digital creada a partir de big data e inteligencia artificial. La pieza toma como referencia estética a creadores de la posguerra como Andy Warhol o Martha Rosler, conocidos por su trabajo con imágenes procedentes de la prensa.

Según ha señalado el Ayuntamiento, el interés de estas obras reside no solo en su valor artístico, sino también en que ninguno de los cuatro creadores estaba representado hasta ahora en la colección del Museo de Arte Contemporáneo de Madrid.