Ayuntamiento pone en valor a Madrid como destino turístico de compras en el encuentro de MadridJoya

MADRID 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Madrid ha puesto en valor este miércoles a la capital como destino turístico de compras en un encuentro 'La relojería de prestigio en Madrid', con motivo del inicio de MadridJoya, la feria de joyería y relojería que se celebra en Ifema Madrid hasta el domingo.

La concejala delegada de Turismo, Almudena Maíllo, junto a representantes de Ifema Madrid, MadridJoya y del Gremio de Joyeros y Relojeros de Madrid, ha presentado este encuentro en la Casa de la Panadería ante 69 profesionales.

Durante su intervención en esta cita que busca posicionar a Madrid como destino de compras de alto impacto, Maíllo ha apuntado que "Madrid es un gran destino de turismo de compras", recordando que la ciudad "concentra el 47% del gasto de los turistas de compras en España".

En la misma línea, ha subrayado que "la oferta joyera y relojera de Madrid está a la altura de las principales ciudades del mundo, por historia, calidad, creatividad, marcas y servicio".

La concejala ha destacado también que "en la capital convive la tradición orfebre". "No en vano", ha dicho, "el Gremio de Joyeros nace en 1572, con el diseño de vanguardia".

El encuentro, que ha conectado a marcas, talleres, distribuidores y experiencias, ha servido para presentar Madrid Unique Destination, el club de producto de alto impacto que articula la cooperación público-privada y refuerza el posicionamiento de Madrid como destino del turismo de calidad, ha apuntado el Ayuntamiento en un comunicado.