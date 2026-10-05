Ayuso visitará este martes Fruit Attraction, que contará con 2.500 empresas y más de 120.000 profesionales

Imagen de la feria de Fruit Action en Ifema Madrid - IFEMA MADRID

MADRID 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, visitará este martes Fruit Attraction, la feria internacional para el sector hortofrutícola que se celebra del 6 al 8 de octubre en Ifema Madrid, que contará con 2.500 empresas y más de 120.000 profesionales en su nueva edición.

La visita institucional comenzará a las 11 horas en la Puerta Sur del recinto madrileño, donde la presidenta será recibida por el presidente del Comité Ejecutivo de Ifema Madrid, José Vicente de los Mozos, y el vicepresidente ejecutivo, Daniel Martínez, entre otros.

Tras el saludo al comité organizador y la foto de familia en el pabellón 5, Díaz Ayuso realizará un recorrido por diferentes expositores participantes en la feria, entre ellos Ibérica de Patatas, Kibi, Líder Villaconejos, García Mateo&Sinova, Fru&Ver, Marcafruit, Guerrero Fresh y El Melonero, ha informado Ifema Madrid en un comunicado. La visita concluirá a las 12 horas en la Puerta Norte.

Fruit Attraction celebra su 18ª edición con las mayores cifras de participación de su trayectoria. Reunirá a 2.500 empresas expositoras de 78 países, ocupará 162.000 metros cuadrados de superficie y prevé la asistencia de 121.000 profesionales procedentes de más de 150 países.

La magnitud de Fruit Attraction volverá a reflejarse en la ocupación de 10 pabellones de Ifema Madrid (3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 y 14), distribuidos por áreas de actividad y procedencia geográfica para facilitar el recorrido y maximizar las oportunidades de negocio de los participantes.