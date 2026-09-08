Biotech Attraction abordará los nuevos horizontes de la innovación vegetal

Biotech Attraction - IFEMA MADRID

MADRID 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

Fruit Attraction volverá a convertirse en punto de encuentro para la innovación agroalimentaria con la celebración de una nueva edición de Biotech Attraction, el congreso organizado por Biovegen y Fruit Attraction bajo el lema 'Nuevos horizontes en innovación vegetal'.

El encuentro tendrá lugar el miércoles 7 de octubre en el auditorio Fruit Forum by Timac Agro, situado en el núcleo de conexión entre los pabellones 1 y 3 de Ifema Madrid, como parte del programa de jornadas técnicas de la 18ª edición de Fruit Attraction.

La jornada mostrará cómo la biotecnología vegetal se ha consolidado como una herramienta estratégica para mejorar la competitividad del sector agroalimentario, acelerar la innovación y afrontar algunos de los principales desafíos de la agricultura, entre ellos la sostenibilidad, la eficiencia productiva y la adaptación a las nuevas demandas del mercado, ha subrayado Ifema en un comunicado.

Además, el congreso permitirá a los asistentes solicitar reuniones bilaterales con otros participantes, favoreciendo el contacto directo entre empresas, centros de investigación, entidades tecnológicas e inversores interesados en proyectos de innovación.

El programa abordará algunas de las principales tendencias que están transformando la innovación vegetal, desde la aplicación de la inteligencia artificial y la gestión de datos ómicos en los procesos de mejora genética, con la participación de PLOID AI BIOTECH y Agrícola El Bosque, hasta las capacidades científicas y tecnológicas de centros de referencia como IRNAS-CSIC, AINIA, CNTA y Fundación MEDINA.

Asimismo, analizará el papel de la colaboración entre empresas, centros de investigación y administraciones públicas como motor de innovación, con casos prácticos presentados por TIMAC AGRO y los proyectos GO PISTABIOTECH y GO VINEURO.

La 18ª edición de la feria, que organizada por Ifema Madrid y FEPEX se celebrará del 6 al 8 de octubre, prevé unas cifras de participación superiores a 2.500 empresas, 162.000 metros cuadrados de ocupación y más de 121.000 profesionales de 150 países, consolidando su posición como uno de los principales encuentros internacionales del sector.