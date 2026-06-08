Bisutex se celebrará del 24 al 27 de septiembre con 250 marcas ya confirmadas y accesorios de 14 países

Bisutex avanza su comercialización y supera las 250 marcas confirmadas para septiembre. - IFEMA MADRID

MADRID 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

Bisutex se celebrará del 24 al 27 de septiembre en Ifema Madrid con 250 marcas ya confirmadas y "una amplia oferta" de accesorios de moda, marroquinería, bisutería y artículos de viaje procedente de 14 países.

Estas 250 marcas confirmadas anticipa una edición con "amplia representación empresarial y diversidad de producto" en torno a la bisutería, los complementos y los accesorios de moda, en el Pabellón 4 del Recinto Ferial.

Isla Bonita by Sigris, One&One Collections, Surkana, Tocados Cloché, D&9D Balears, Simo Sastre, Maluca de Casa Barrera o Makiara, son algunas de las firmas ya confirmadas, que aportarán propuestas ligadas al universo de la moda, el diseño y los complementos.

Además, según ha señalado Ifema Madrid en un comunicado bajo el paraguas de Málaga de Moda participarán las firmas AV Verdú, Ana Lanas, Berillus, Patadekoala, Aztures, Magdala, Essencial by EM, Lucy Clip, Charo Garcia Joyas y Tricotrá.

Su presencia amplía la oferta de la feria y mostrará colecciones que integran moda y accesorios como parte de una misma propuesta de estilo. Junto a ellas, Bisutex contará con la presencia de firmas especializadas en complementos y accesorios, con propuestas que abarcan desde la marroquinería y los bolsos hasta los artículos de viaje, la sombrerería o los paraguas.

Entre las marcas ya confirmadas figuran firmas como Velatti, Anartxy, Le Petit Bijou, Santibé Bijoux, SSolo Complementos, Suenia Zurich, Ebano, Minimum Alexandra Tsoukala, Kbas-Volum, Biba, Soruka, The Bag Lab San Sebastián, Belmonte Piel, Vogart, Gladiator, Ezpeleta, Paraguas Doppler Knirps, Aranda Sombreros o Miralles Headwear, entre otras.

La feria volverá a reservar un protagonismo especial en el espacio Minis, dedicado especialmente a pequeñas marcas y proyectos emergentes que destacan por "su creatividad, diseño y personalidad".

Esta área se ha consolidado como "uno de los principales puntos de interés para los profesionales que buscan descubrir nuevas propuestas y productos diferenciales para sus establecimientos".

En este sentido, Minis acogerá además la colección ganadora de una nueva edición del concurso Bisutex Talents, la iniciativa impulsada por la feria para apoyar y dar visibilidad al talento emergente del sector. La convocatoria permanecerá abierta hasta el próximo 14 de julio y está dirigida a diseñadores, emprendedores y jóvenes marcas que deseen presentar sus propuestas ante empresas, compradores y profesionales especializados.

Del 24 al 27 de septiembre, Bisutex coincidirá en fechas con Madridjoya, única cita anual dedicada a la joyería y la relojería "más exclusiva". Ambas convocatorias compartirán calendario para ofrecer en Ifema Madrid un entorno conjunto que agrupa las diferentes vertientes especializadas del sector.