Bisutex cierra una edición marcada por el aumento de firmas participantes a 450 y la renovación del producto

MADRID 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

Bisutex, la Feria Internacional de la Bisutería y los Complementos organizada por Ifema Madrid, ha cerrado una edición de febrero marcada por la especialización, la renovación del producto y el crecimiento de su oferta expositiva, con la participación de 450 marcas nacionales e internacionales.

Una presencia de marcas un 14,9% superior a la de su edición de febrero del pasado año que confirma "el balance positivo" de esta cita profesional dentro del calendario, ha resaltado Ifema Madrid en un comunicado.

Durante tres jornadas, los pabellones 6 y 8 del Recinto Ferial han acogido una propuesta estructurada para facilitar el negocio y la reposición inmediata de producto, así como la presentación de nuevas colecciones de bisutería, joyería de moda y complementos.

Celebrada del 5 al 7 de febrero en coincidencia con Momad, la feria ha mantenido un ritmo constante de visitas profesionales, con presencia de tiendas especializadas, distribuidores y agentes comerciales que han acudido para adquirir las piezas que vestirán los looks de 2026.

DISEÑO, TENDENCIA Y DIFERENCIACIÓN

La edición de febrero ha visibilizado la apuesta del sector por colecciones con "mayor identidad y valor añadido", según ha destacado la institución ferial. Han resaltado las piezas de inspiración orgánica, los acabados metálicos, las combinaciones de materiales naturales y las propuestas minimalistas pensadas para un uso versátil y adaptado a distintas necesidades profesionales.

Por su parte, el Espacio Minis, dedicado a jóvenes empresas y creadores emergentes, ha sido otro de los focos de interés. En este sentido, más de 60 marcas han aportado creatividad y nuevas perspectivas al sector y han reforzado el equilibrio entre firmas consolidadas y talento emergente.

La próxima convocatoria de Bisutex se celebrará del 24 al 26 de septiembre de 2026, coincidiendo en esta ocasión con Madridjoya, ampliando así las oportunidades de negocio para el sector.