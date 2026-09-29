Bisutex cierra septiembre después de cuatro jornadas con la visita de más de 4.400 profesionales

Visitantes de la Bisutex, la Feria Internacional de la Bisutería y los Complementos, en Ifema Madrid - IFEMA MADRID

MADRID 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

Bisutex, la Feria Internacional de la Bisutería y los Complementos, ha cerrado su edición de septiembre después de cuatro jornadas en las que más de 4.400 profesionales han recorrido la oferta de más de 450 marcas procedentes de más de 15 países.

Las propuestas de bisutería, joyería de moda, marroquinería, bolsos, paraguas, artículos de viaje y complementos, a las que este año se ha sumado una selección de firmas de moda textil, han llenado el Pabellón 4 de Ifema Madrid entre el 24 y el 27 de septiembre en una edición que "ha permitido descubrir un abanico de producto más amplio, con especial atención al diseño, la calidad de los acabados y las colecciones que marcarán las próximas temporadas", según ha detallado Ifema Madrid en un comunicado.

La feria, con una propuesta dirigida especialmente a boutiques, comercios multimarca y compradores especializados, ha contado también con la tradicional venta directa al profesional en los pabellones 1 y 2 y con la celebración simultánea de Madridjoya.

El talento emergente ha vuelto a ocupar un lugar propio en este evento a través de Bisutex Talents, que ha reconocido como ganadora a la firma madrileña DeChavarri, y también del espacio MINIS, que ha descubierto al comprador profesional proyectos de autor, producciones artesanales y firmas con propuestas diferenciadas.

La próxima edición de Bisutex se celebrará del 4 al 7 de febrero de 2027, coincidiendo con Intergift y MOMAD, configurando de nuevo un gran circuito profesional en torno al lifestyle.