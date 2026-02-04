Bisutex reúne a más de 450 marcas de bisutería y complementos

Bisutex - IFEMA MADRID

Bisutex reunirá desde este jueves y hasta el sábado a más de 450 marcas de bisutería y complementos nacionales e internacionales en los pabellones 6 y 8 de Ifema Madrid.

Se trata, según recoge Ifema Madrid en un comunicado, de un 14,9% más que en la edición de febrero 2025, configurando una oferta "diversa y representativa del momento actual del sector".

El Pabellón 6 estará dedicado a la venta directa al profesional, facilitando la compra inmediata y la reposición de producto en tienda, mientras que el Pabellón 8 concentrará la oferta principal de Bisutex, con propuestas de bisutería y complementos de moda, diseño y tendencia.

La oferta expositiva permitirá a los profesionales descubrir colecciones de bisutería, joyería de moda, complementos, marroquinería, relojería, maletas, sombreros y accesorios, junto a piezas de autor y propuestas con identidad propia.

Bisutex contará con una representación de firmas nacionales, procedentes de comunidades autónomas como Aragón, Baleares, Canarias, Cataluña, Comunidad de Madrid, Andalucía, Comunidad Valenciana, Galicia, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Murcia y País Vasco. A nivel internacional, participarán marcas de más de una decena de países, entre ellos Alemania, Bélgica, Colombia, Grecia, Italia y Portugal, aportando una visión global del mercado.

El Pabellón 8 reunirá la oferta principal de la feria, combinando marcas consolidadas del sector con propuestas de diseño y tendencia, junto al Espacio Minis, dedicado a jóvenes empresas y creadores emergentes. Este área contará con la participación de más de 60 marcas nacionales e internacionales y permitirá a los profesionales descubrir nuevas propuestas con potencial comercial y creativo.