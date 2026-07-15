La Boutique Consciente vuelve a Momad en julio con marcas comprometidas con la moda responsable

La Boutique Consciente refuerza su protagonismo en MOMAD julio con una selección de marcas comprometidas con la moda responsable - IFEMA MADRID

MADRID 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

Momad, la Feria Internacional de Moda, Calzado y Accesorios, volverá a acoger del 23 al 25 de junio en Ifema Madrid la Boutique Consciente para dar visibilidad a firmas que integran la sostenibilidad como parte esencial de su propuesta de valor.

Comisariada por Belvis Soler, cofundadora de Luxiders Magazine y 001 Agency, reunirá una selección de marcas que destacan por su compromiso con una moda más consciente, basada en la calidad de los materiales, la atención a los procesos y el desarrollo de colecciones con identidad propia.

"Hoy la pregunta ya no es si una prenda puede ser más sostenible, sino cómo demuestra aquello que afirma. La Boutique Consciente nace para dar visibilidad a propuestas duraderas, trazables y comprometidas con la mejora de su impacto, donde la artesanía, la calidad y la responsabilidad forman parte del lenguaje creativo. Queremos que este espacio inspire, eduque y también provoque una reflexión sobre cómo diseñamos, producimos y consumimos moda. Cada mejor decisión es un paso hacia una industria más consciente", ha explicado Soler.

Entre las firmas presentes se encuentran Daniel Chong, Elemente Clemente, Fulmarix, Montoto, Tintoremus, Valgut & Bag, Pilar del Campo, Fabiolas, Surkana, Soruka, CSM Love, Wouf, Zen Ethic, RIA Menorca y Añino Regina Merina, ha apuntado Ifema Madrid en un comunicado.

La próxima edición de Momad reunirá a más de 100 marcas nacionales e internacionales y será el primer gran encuentro del calendario ferial para anticipar las tendencias que marcarán la temporada Primavera/Verano 2027.

Asimismo, la Feria Internacional de la Moda, el Calzado y los Accesorios incorporará un Programa de Compradores internacionales procedentes de mercados clave de Europa, Latinoamérica y Asia, así como nuevos espacios especializados como la Zona de Tendencias, la Zona Best Sellers o la Pasarela de Momad, con desfiles y ponencias de alto nivel durante las tres jornadas profesionales.

La institución ferial ha recordado que los profesionales interesados en descubrir las tendencias, ampliar su red de contactos y generar nuevas oportunidades de negocio pueden obtener ya su pase profesional para visitar Momad.