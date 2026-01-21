El Camino Santiaguista de Uclés se muestra al mundo en Fitur como ruta de peregrinación entre Madrid y Cuenca

Presentación del Camino de Uclés en Fitur - EUROPA PRESS

MADRID 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

El estand de la Comunidad de Madrid en la 46ª edición de la Feria Internacional de Turismo, Fitur, ha servido de escaparate para el Camino Santiaguista de Uclés, una ruta de peregrinación medieval que une la iglesia de Santiago en Madrid con el Monasterio de Uclés (Cuenca), casa histórica de la Orden de Santiago.

"Todo el mundo conoce la catedral de Santiago de Compostela, pero también lo tenemos en Uclés, que además es el centro de la orden, un monasterio importantísimo", ha expuesto durante la presentación el impulsor de la recuperación del camino y presidente de la Asociación Amigos del Camino Santiaguista de Uclés, Manuel Rossi.

La Comunidad de Madrid alberga la mayor parte del recorrido, con cerca de 99 de los 144 kilómetros de trazado. Rossi, acompañado por la directora general de Turismo y Hostelería, Laura Martínez Cerro, ha relatado que la recuperación del camino surgió de manera fortuita durante una peregrinación a Caravaca de la Cruz, cuando un párroco le advirtió de la importancia histórica del monasterio de Uclés. "Salí de allí con la cabeza así y dije: tengo que recuperar este camino", ha resaltado.

A partir de ese momento, según ha explicado, comenzó un trabajo de investigación histórica que permitió documentar la existencia de un hospital de peregrinos en 1520 en la zona baja de Uclés, así como topónimos como el paraje y la cuesta del Pellegrín, que confirmaban el paso histórico de peregrinos por el territorio y el enlace con antiguas villas de la Orden de Santiago como Extremera o Villarejo de Salvanés.

El presidente de la asociación ha señalado que el Camino Santiaguista de Uclés es "un camino bidireccional", con señalización propia que permite al peregrino elegir su destino. "Una flecha te manda a Santiago y la otra te manda a Uclés", ha explicado. Además, ha indicado que se ha creado una credencial oficial y certificados específicos que acreditan la peregrinación, "igual que cuando llegas a Santiago te entregan la Compostela".

Tras la presentación, la coordinadora del Centro de Innovación Turística de Las Vegas y la Alcarria Madrileña, Beatriz Farías Marcos, ha subrayado a Europa Press el valor del camino como elemento dinamizador del turismo rural. "Conocimos a Manuel Rossi hace tres o cuatro años y todo el trabajo que están haciendo la asociación y los voluntarios nos parece fantástico", ha señalado.

Farías ha indicado que ya se está registrando la llegada de peregrinos nacionales e internacionales y que, en colaboración con los municipios, se están desarrollando nuevas infraestructuras como albergues. "Desde el grupo de desarrollo local Aracove se ha subvencionado algún albergue, como el de Extremera, y es verdad que tenemos esa afluencia de público que llega", ha afirmado.

Asimismo, ha subrayado que el Camino de Uclés forma parte de una red más amplia de rutas de peregrinación en la comarca. "No solo se utiliza por un motivo espiritual o religioso, sino para disfrutar del recorrido, de los paisajes, de la gastronomía y de las poblaciones rurales", ha señalado, todo ello enmarcado en el auge del 'slow travel'.