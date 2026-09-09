Cerca de 350.000 aficionados y entradas agotadas en el estreno del TAG Heuer GP de España en Madring. - MADRING

MADRID 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

Cerca de 350.000 aficionados asistirán al TAG Heuer Gran Premio de España del Mundial de Fórmula 1, que se disputa del 11 al 13 de septiembre en el circuito urbano Madring y para el que las entradas están agotadas, según informaron este miércoles los organizadores en un comunicado.

El regreso de la Fórmula 1 a la capital 45 años después contará con una afluencia diaria de hasta 130.000 visitantes, alrededor del 40 por ciento público extranjero, especialmente de Unido, Estados Unidos, México, Francia, Países Bajos y Portugal.

Asimismo, las localidades destinadas a la grada del piloto madrileño y embajador del trazado, Carlos Sainz, se han agotado completamente. El deportista vivirá en esta ocasión un momento significativo dentro de su trayectoria profesional al disputar por primera vez un Gran Premio de la máxima categoría del automovilismo en su ciudad natal.

A nivel técnico, la pista de Madring ha sido configurada con un recorrido de 5,4 kilómetros y 22 curvas que combina enlazadas rápidas, ángulos ciegos, cambios de rasante y zonas cercanas a los muros. Entre sus sectores destaca 'La Monumental', la curva número 12 del circuito, que cuenta con una longitud de 547,82 metros, un peralte máximo del 24 por ciento y cerca de diez metros de desnivel.

El gran premio ha integrado oferta gastronómica, música y áreas de entretenimiento inspiradas en la cultura local dentro de los espacios de 'hospitality' y las zonas de aficionados. Tras completar los trabajos de montaje en el recinto, la actividad deportiva sobre el asfalto comenzará de forma oficial este viernes 11 de septiembre.