Cerca de 8.000 visitantes profesionales del sector del regalo promocional se dieron cita en Promogift

PMG Promogift - IFEMA MADRID

MADRID 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

PMG Promogift 2026, organizado por Ifema Madrid, ha batido su récord de participación, con cerca de 8.000 visitantes profesionales del sector del regalo promocional.

La décimo octava edición del Salón Internacional del Regalo Promocional, PMG Promogift 2026, cerró sus puertas el pasado miércoles tras recibir a más de 7.900 profesionales de este sector. El número de visitantes, procedentes de 5.400 empresas, ha aumentado un 12,86% respecto a la anterior convocatoria, ha detallado el consorcio en un comunicado.

El certamen, inaugurado el 12 de enero por el coordinador general de Economía, Comercio y Consumo del Ayuntamiento de Madrid, Óscar Romera, se ha ubicado en el Pabellón 12 del recinto ferial. Fue ese día cuando se mostró la oferta formada por 161 empresas, procedentes de 12 países, y ubicadas en una superficie de 6.041 metros cuadrados netos, lo que representa un 7,3% más que el año pasado. Este crecimiento busca situar a PMG Promogift como un escaparate comercial para el sector de la Publicidad a Través del Objeto (PTO).

Asimismo, durante su estreno se expuso al colectivo de profesionales, en el que se han integrado a reclamistas, agencias de publicidad, agencias de comunicación, impresores y empresas de artes gráficas. También se dio a conocer a fabricantes, distribuidores e importadores del regalo promocional.

Por otro lado, la exposición ha recibido el apoyo de la Asociación de Importadores, Mayoristas y Fabricantes de Artículos Promocionales (AIMFAP) y de la Asociación de Fabricantes y Vendedores de Artículos Publicitarios y Promocionales (FYVAR). Ambas asociaciones sectoriales representan a una industria que factura en torno a los 2.500 millones de euros al año, lo que supone un 5% más que en 2024.

CHARLAS Y CONFERENCIAS

De forma paralela a la actividad comercial, PMG Promogift programó en su Foro PMG una agenda de conferencias que han tratado temas como la inteligencia artificial en la PTO, el futuro de la impresión, los nuevos retos que plantea el e-commerce y la venta online, o la experiencia de Francia en la venta a través del objeto, entre otras. Precisamente estas charlas configuran un espacio de análisis y reflexión muy apreciado por los participantes en el certamen.

En este sentido, la asociación FYVAR abordó la cuestión del ERP o Planificación de Recursos Empresariales, por sus siglas en inglés. Por su parte, AIMFAP celebró su entrega de los Premios a la Excelencia Empresarial y el de Innovación, Desarrollo y Estrategia (IDE). Ambos galardones recayeron en la empresa JHK-TShirt, y en la firma francesa Imbretex, respectivamente.

De la primera entidad, cuyo galardón fue recogido por Jacinto Cervera Bernaldo de Quirós, se valoró su contribución al sector del regalo promocional desde su fundación en 2002, mientras que de Imbretex se destacó el desarrollo de su Reality Textile, una aplicación de realidad aumentada que permite visualizar prendas en 3D y presentarlas de manera realista en cualquier entorno.

También FYVAR entregó sus Premios Solera a Vallés Import; Solidaridad, en la que fue distinguido Bic Graphic; Innovación, que recayó en Solaser, y a la Carrera Profesional 'Star', en la que se galardonó a Juan González Domènech.

Finalmente, tras esta edición, Ifema Madrid trabaja ya en la décimo novena edición del Salón Internacional del Regalo Promocional, PMG Promogift, que se celebrará del 12 al 14 de enero de 2027.