Cerca de 850 efectivos de la Policía Nacional velan por la seguridad de Fitur y en Madrid ante el incremento de turistas

Agentes de la Policía Nacional desplegados en Ifema MAdrid para garantizar la seguridad de Fitur. - POLICÍA NACIONAL MADRID

MADRID 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha diseñado un dispositivo especial de seguridad para la Feria Internacional del Turismo (Fitur) que se celebra estos días en Ifema Madrid y que está compuesto por cerca de 850 efectivos que velarán por la seguridad del evento y también en las calles de la capital ante el incremento de turistas.

La llegada de turistas a las zonas de ocio y restauración de la región conllevará un refuerzo policial en Madrid focalizado en la capital y los centros logísticos de transporte --como el propio aeropuerto, la estación Puerta de Atocha-Almudena Grandes, Chamartín-Clara Campoamor, así como en Metro y Renfe Cercanías.

En concreto, el dispositivo estará compuesto por unidades de Caballería, Guías Caninos, Brigada Móvil, Subsuelo, Participación Ciudadana, unidad de Intervención Policial, Unidad de Prevención y Reacción, Brigada Provincial de Información y helicópteros, drones y antidrones de la Unidad Aérea.

Estos efectivos procederán de las comisarías del Aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid Barajas, Centro, Retiro, Chamberí, Salamanca y San Blas-Vicálvaro, según ha informado la Policía Nacional de Madrid.

La edición de 2026 de Fitur arranca este miércoles en Ifema Madrid, donde se celebrará hasta el 25 de enero marcada por la sucesión de cancelaciones de actividades tras la tragedia del accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba).

El horario de apertura de la feria será de 10 a 19 horas entre el 21 y el 23 de enero, días de jornadas profesionales, mientras que el sábado abrirá de 10 a 20 y el domingo de 10 a 18 horas.