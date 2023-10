Cinco torneos en el mes de octubre darán la oportunidad de estar en la fase final de Gamergy 2023

MADRID, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

Más de cinco torneos online de todo tipo de juegos, como Rocket League, Fortnite o League of Legends, darán la oportunidad a los afines de clasificarse y estar en la fase presencial de Gamergy 2023, que se celebrará del 15 al 17 de diciembre en Ifema Madrid.

Así, el 13 de octubre tendrá lugar el Open Valorant Team Deathmatch (un modo de juego 'for fun'); el 17 y el 19, el Open de Fortnite; el 20, el Open de eFootball 2024M; el 20, el Open de ARAM League of Legends; el 31, el Open de Marvel Snap; el 27 de Octubre, el Open de ARAM League of Legends, y el 31, el Open de Fortnite sin construcción.

Además, se llevarán a cabo varios torneos 'Road to Gamergy' de Rocket League, Clash Royale y Super Smash Bros. Se ha llegado a un acuerdo con la 'Sin Frenos League' para que su máxima división presente el nombre de Road to Gamergy. Los 10 mejores equipos del Rocket League español se enfrentarán durante nueve jornadas para buscar un puesto en la Gran Final y un prize pool de 3.500 euros.

Por otro lado, por segundo año consecutivo, se mantiene el formato por equipos en la Clash Royale. Los ocho mejores se enfrentarán en una fase de grupos con ida y vuelta, que ya está en juego, para buscar un puesto en la Gran Final en Gamergy por un prize pool de 3.500 euros.

Un año más se vuelve a potenciar la Super Smash Bros. Los ganadores de los cinco eventos físicos que tendrán lugar por todo el país se enfrentarán en la Arena Fighting de Gamergy para dilucidar quién será el mejor jugador de España por un prize pool de 3.500 euros.