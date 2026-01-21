Las ciudades Patrimonio Mundial abren la agenda de la Comunidad en Fitur, marcada este año por la tragedia de Adamuz

Las ciudades Patrimonio Mundial abren la agenda de Comunidad en Fitur. - EUROPA PRESS

MADRID, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid ha ensalzado sus ciudades Patrimonio Mundial declaradas por la Unesco --Alcalá de Henares, Aranjuez y San Lorenzo de El Escorial-- en la apertura de la 46ª edición de la Feria Internacional de Turismo, Fitur, que se celebra hasta el domingo en Ifema Madrid marcada por la tragedia ferroviaria ocurrida en Adamuz, Córdoba.

El estand de Madrid se ha unido al minuto de silencio que ha paralizado la actividad de la feria en recuerdo a las víctimas, un gesto que se ha repetido en todo el pabellón 9 del recinto ferial.

Tras ello, el viceconsejero de Cultura, Turismo y Deporte, Luis Martín, ha sido el encargado de inaugurar la actividad del estand madrileño, donde ha puesto en valor el privilegio de contar con estas "joyas" en la región.

"Más allá de contar y albergar con alguna de las mayores joyas culturales en nuestra región, Alcalá de Henares, San Lorenzo de El Escorial y Aranjuez presentan una agenda a actividades durante todo el año desde el punto de vista cultural, gastronómico y deportivo que enriquece la propuesta de valor de estos municipios para que puedan ser visitados en cualquier lugar del año", ha destacado el viceconsejero de Cultura, Turismo y Deporte, Luis Martín.

Alcalá de Henares mostró a los asistentes sus atractivos turísticos para a través de un viaje por el casco histórico y por los grandes eventos que acoge la ciudad complutense a lo largo del año, como su Mercado Cervantino y la Semana Santa.

"Quiero invitar a todo el mundo a venir a visitar una maravillosa ciudad, una joya donde hay cultura, donde hay turismo, gastronomía, deporte y naturaleza. Que todo el mundo descubra la joya que tenemos, nuestro lema es 'Alcalá enamora' y todos comprobarán como cuando vengan se enamorarán de ella y querrán quedarse en la mejor ciudad del mundo", ha resaltado la alcaldesa, Judith Piquet.

ARANJUEZ, TODO UN REGALO

Por su parte, Aranjuez, Real Sitio por los Reyes Católicos, se ha presentado en Fitur como un destino "para regalarse" que pone en valor su patrimonio, con el Palacio Real como su mayor exponente, y tradiciones ligadas a la agricultura, como la recogida de la fresa, y al río Tajo, que congrega a deportistas de toda España para practicar piragüismo y que hacen posible que Aranjuez "se muestre al mundo".

"A menos de una hora de la capital de España tenemos una ciudad, Paisaje Cultural, Patrimonio Mundial, en la que podemos encontrar en los jardines, monumentos, una gran gastronomía y por supuesto, ocio los 365 días del año. Si nos queremos regalar un momento, nos tenemos que regalar a Aranjuez", ha señalado el alcalde, Miguel Gómez.

SAN LORENZO DE EL ESCORIAL, UN LUGAR QUE "DEJA HUELLA"

Finalmente, San Lorenzo de El Escorial apostó por su historia ligada a la realeza, muy especialmente el reinado de Felipe II, en el Real Monasterio, Patrimonio de la Humanidad desde 1984 y una de las arquitecturas más singulares del Renacimiento europeo en un entorno natural privilegiado que "deja huella" en quien lo visita.

Para la alcaldesa, Carlota López, la "magia" de San Lorenzo se esconde en cada piedra de su monasterio, pero también en su gran oferta gastronómica, la oferta comercial y la acogida que prestan los vecinos a todos los visitantes. "A disfrutar de alguna de nuestras fiestas de interés turístico o simplemente venir a tomar el aperitivo o pasar un fin de semana", ha subrayado la regidora.