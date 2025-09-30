Coleccionistas, anticuarios y galeristas se darán cita en Feriarte 2025 a partir del 18 de octubre

MADRID 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

Feriarte 2025 se convertirá un año más en punto de encuentro para los amantes del arte y en el mejor escenario para que coleccionistas, anticuarios, galeristas y directores de museos españoles e internacionales se den cita a partir del 18 de octubre.

Así podrán adquirir obras maestras, piezas excepcionales y exclusivas cuya calidad y autenticidad están aseguradas por un comité de expertos compuesto por más de 30 especialistas en las diferentes disciplinas, ha informado Ifema Madrid en un comunicado.

Organizada por Ifema Madrid, la gran cita de las antigüedades en España celebrará su 48ª edición del 18 al 26 de octubre en el pabellón 3 del recinto madrileño, con la participación de 70 anticuarios y galerías de arte.

Este año contará con la incorporación de reconocidos anticuarios españoles de prestigio internacional, así como con una destacada representación de Portugal.

Como es habitual, Feriarte incorpora la Galería del Coleccionista, #YourArt, un espacio dentro de la Feria que acogerá obras por valores inferiores a 5.000 euros.

Una iniciativa orientada a incentivar el coleccionismo y aproximar el arte a personas interesadas en acceder a la compra de piezas. En esta misma línea, el 21 de octubre, celebrará su jornada de puertas abiertas con acceso gratuito para todos los visitantes.

Durante nueve días, reunirá piezas únicas de múltiples disciplinas artísticas, desde la arqueología hasta el arte contemporáneo, pasando por joyas, mobiliario del siglo XVII y XVIII, pintura antigua, escultura, artes decorativas, Art Decó al Art Nouveau. El visitante podrá recorrer siglos de historia a través de un escaparate que combina tradición y modernidad.

En joyería, la firma A. Iruretagoyena presentará delicadas piezas del siglo XIX, como pulseras y pendientes en oro y diamantes, junto a relojes singulares de mediados del siglo XX.

La pintura ocupará un lugar destacado con obras de Bartolomeo Manfredi en Strada Fine Arts, de Rafael Zabaleta, Ramón Casas y Esteban Vicente en la Galería Luis Carvajal, y un carboncillo de Manuel Ángeles Ortiz en Ruiz Linares.

La Galería Caylus mostrará piezas de Murillo, Wertmüller y Diego de Mora, mientras que David Cervelló reunirá trabajos de Manuel Rivera, Chagall, Botero, Manolo Valdés y Calder. La Galería Hispánica apostará por Patrick Hughes, Rafael Barrios y Joan Miró; la Galería Jorge Alcolea, por obras de Fabio Colella, Picasso, Igor Mitoraj y Matías Krahn; y Juana Romero Contemporary Art (antes Casa Zóbel), artistas como Antonio Saura, Fernando Zóbel, Rafael Canogar, José Guerrero, Tàpies, Chirino, Miró y una selección de creadores actuales como Xavi García, Martí Moreno o Ana Sánchez. La Galería Lorenart participará con Sorolla, entre muchos otros, y Oteiza.

El mobiliario y las artes decorativas también tendrán un papel relevante. La Galería Fuentenebro exhibirá sillas de Charles & Ray Eames, sillones de Franz Romero, un aparador de Charlotte Beevor y una lámpara Machine Age, junto con un mosaico romano de los siglos II-III d.C. y un sarcófago de baja época. Marita Segovia presentará una caja fuerte alemana del siglo XVI, una mesa castellana del XVII, un tapiz Aubusson, francés del XVIII, y mobiliario italiano de los siglos XVII y XVIII.

Por su parte, Loval Antigüedades, especializado en arte oriental, mostrará una geisha en madera y marfil de la época Meiji y un casco kabuto de finales de la época Edo.

En el ámbito de la escultura, García Antigüedades propondrá una Virgen majestad con Niño sedente del siglo XIII-XIV, así como una Virgen Inmaculada portuguesa del XVIII, entre muchas otras piezas.

En relación con la arqueología, J. Bagot Ancient Art, apuesta por un envoltorio funerario egipcio fechado entre el 300 a.C. y el 100 d.C., un torso masculino romano en mármol del siglo I-II d.C. y una escultura griega de Afrodita del siglo III a.C.

En el capítulo editorial, M. Moleiro presentará ediciones únicas y obras originales, entre ellas un manuscrito del Shahnameh de Ferdousí pintado a finales del siglo XVI, una primera edición póstuma de La Araucana de Alonso de Ercilla (1597), o un ejemplar de El Quijote en francés, publicado en 1692.

Un año más la feria acogerá el Foro Feriarte 2025 titulado '1492 y más allá: El Encuentro que redibujó el Mundo de interculturalidades artística', que se organiza con el apoyo de la Universidad Rey Juan Carlos y se dirige al público visitante de la feria, profesionales de la cultura, académicos, artistas y público general interesado en explorar los lazos entre el arte y la historia mundial.

Feriarte, con cerca de cinco décadas de trayectoria, representa la única feria de arte y antigüedades en España y el espacio para que coleccionistas y aficionados aprovechen las oportunidades de negocio que el Salón les ofrece.