Una competición eSports conectará a jugadores de videojuegos de Madrid y Buenos Aires y habrá concurso conjunto

El jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Jorge Macri, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, el presidente del CAF, Sergio Díaz Granados, y el alcalde de San Juan de Puerto Rico, Miguel Romero, participan en Fitur - Marta Fernández - Europa Press

MADRID 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

Una competición de eSports conectará a jugadores de videojuegos de Madrid y Buenos Aires y habrá un concurso conjunto de desarrollo, ha anunciado el concejal delegado de Innovación y Emprendimiento, Ángel Niño, desde Fitur, ha informado el Ayuntamiento de la capital española en un comunicado.

El anuncio se inscribe en el acuerdo de cooperación y la agenda de trabajo que ambas ciudades impulsan a través de Madrid in Game y BA in Game con el objetivo de potenciar el desarrollo de la industria de los videojuegos, generar oportunidades para desarrolladores y empresas y consolidar a ambas ciudades como referentes del sector.

Son tres líneas de trabajo que serán implementadas en los próximos meses. La primera de ellas es una línea específica de incubación y aceleración internacional de empresas basada en el Start IN Up Program, el programa de emprendimiento de Madrid in Game.

Cinco empresas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires formarán parte del programa en Madrid, que incluye acompañamiento, vinculación con el ecosistema emprendedor y participación en rondas de inversión.

COMPETICIÓN DE eSPORTS

La segunda iniciativa contempla el desarrollo de una competición de eSports amateur que conectará comunidades de jugadores de ambas ciudades mediante torneos tomando como referencia la eSports Series Madrid, las ligas de deportes electrónicos madrileñas.

Por último, se avanzará en un concurso internacional de desarrollo de videojuegos centrado en la temática del turismo y orientado a promover el conocimiento y los atractivos de ambas ciudades a través de propuestas creativas e interactivas que deberán desarrollarse en una maratón creativa de 48 horas.

Esta colaboración permitirá, en palabras de Niño, "estrechar lazos entre ambos ecosistemas e intercambiar talento, conocimiento y experiencia, fortaleciendo ambos proyectos". El concejal ha subrayado que "la colaboración entre estudios, empresas, instituciones y profesionales enriquecerá la creatividad y la competitividad del sector, lo que se traduce en crecimiento económico y nuevas oportunidades".

"Madrid y Buenos Aires comparten visión estratégica sobre el potencial de la industria del videojuego como motor de innovación y empleo", ha subrayado Niño.

MADRID, CIUDAD DE VIDEOJUEGOS

El Ayuntamiento de Madrid busca convertir la capital en referente de la industria del videojuego con dos iniciativas municipales: el Clúster del Videojuego de Madrid, que aglutina más de 70 empresas, entidades y centros formativos de enseñanza superior, y Madrid in Game, el campus dedicado al videojuego más grande de Europa, con 4.500 metros cuadrados y cuatro pabellones dedicados al gaming en Casa de Campo.

En noviembre de 2025, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se incorporó al Clúster del Videojuego de Madrid, cerrando así una de las iniciativas de colaboración y creación de ecosistemas internacionales más relevantes del sector.

El mismo mes de noviembre, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, acompañó al jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Jorge Macri, en la puesta en marcha de BA in Game.