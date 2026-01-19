La Comunidad lleva a Fitur el lema 'Madrid marca' con el que busca "seducir" e invitar al turista a volver a la región

Archivo - Madrid, 18/11/2025.- La Directora De Riesgo. - COMUNIDAD DE MADRID - Archivo

MADRID 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid buscará "seducir" con el lema 'Madrid marca' en la 46ª edición de la Feria Internacional de Turismo (Fitur) con el que invitará a los turistas a volver a la región, un territorio que deja "huella" en quien la visita.

Así lo ha trasladado el consejero de Cultura Turismo y Deporte, Mariano De Paco Serrano, en un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum, donde ha señalado que la reputación de Madrid "no deja de crecer" y es "cada vez es más comentada" a nivel global.

"Nosotros lo que queremos es que ese visitante, ese turista, vuelva a pensar en nosotros. Cuando uno vuelve a pensar en algo, lo va elevando y le va dando un halo de fama que es muy importante", ha destacado el consejero.

En este sentido, ha subrayado que el visitante ya ha ampliado su estancia en la región y ya supera los siete días, "muy por encima del resto de comunidades". "El turista puede dedicar tres días a la capital y el resto de su viaje a visitar la región", ha indicado De Paco.

La Comunidad de Madrid ya dio a conocer este fin de semana el estand que instalará en Fitur: una réplica del trazado del circuito Madring con motivo de la llegada del Gran Premio de España de Fórmula 1, que se celebrará del 11 al 13 de septiembre en el trazado madrileño.

La región llega al evento tras anotar en 2025 unos ingresos de 28.569 millones de euros en cuanto actividad turística, un 7% más que los datos del año pasado, alcanzando por primera vez el 8,7% del PIB regional.