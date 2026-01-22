La Comunidad presenta una guía de buenas prácticas con una selección de experiencias turísticas accesibles - EUROPA PRESS

MADRID 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid ha presentado este jueves la Guía de buenas prácticas, elaborada junto a Ilunion Accesibilidad, una herramienta con una selección de experiencias pensada para avanzar hacia una oferta turística cada vez más accesible y cada vez más personalizada.

El documento, presentado en el marco de la 46ª Feria Internacional de Turismo, Fitur, recoge un total de 58 propuestas y proyectos de éxito que pueden servir de inspiración para favorecer que el patrimonio cultural y natural de la región pueda ser disfrutado por todas las personas.

"Madrid es una comunidad abierta, el turismo es siempre bienvenido en nuestra región para todos nuestros visitantes. Por eso hoy es más necesario que nunca hablar de accesibilidad, de que todos sus ciudadanos, independientemente de cuáles sean sus circunstancias, tienen derecho a poder disfrutar de nuestro turismo como cualquier otra actividad", ha afirmado el consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Mariano De Paco Serrano, durante su intervención en el estand madrileño.

El consejero ha explicado que en materia de accesibilidad en el turismo, el Ejecutivo autonómico sigue tres líneas prioritarias: la evaluación del nivel de adaptación de los recursos y destinos; el diseño y difusión de rutas accesibles, y la formación especializada de los profesionales del sector.

"Hoy compartimos tres iniciativas que reflejan esta forma de trabajar, iniciativas en colaboración de entidades de referencia que permiten que la Administración pública regional y las entidades privadas trabajemos por un mismo objetivo", ha resaltado De Paco.

Así, además de la guía de buenas prácticas, la Comunidad de Madrid ha desarrollado el 'Catálogo de itinerarios turísticos accesibles', en colaboración con Impulsa Igualdad, un libreto que reúne una selección de experiencias vinculadas a los productos de Patrimonio Mundial de la Unesco, las Villas de Madrid y el turismo rural.

Asimismo, el Gobierno regional ha impulsado una campaña de promoción internacional junto a la OTA Wheel the World, dirigida al mercado estadounidense, que pone en valor el grado de accesibilidad de los principales recursos turísticos madrileños a través de testimonios de viajeros con necesidades similares.

Finalmente, el estand madrileño ha acogido un encuentro que ha contado con la participación de representantes de Ilunion Accesibilidad, empresa del Grupo Social ONCE; Impulsa Igualdad, y Wheel the World, organizaciones que colaboran en las iniciativas que ha presentado la Comunidad de Madrid en esta materia.