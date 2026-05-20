La Comunidad reivindica su liderazgo en construcción de vivienda pública en España durante el SIMA 2026

El consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, Jorge Rodrigo - COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 20 May. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid ha reivindicado su liderazgo en construcción de vivienda pública en España, concentrando desde 2019 más del 40% de toda la promoción pública edificada en España y gestionando actualmente cerca de 17.000 casas protegidas, durante su participación en el Salón Inmobiliario de Madrid (SIMA), que se celebra hasta el próximo sábado día 23 en el pabellón 4 del Recinto Ferial de Ifema Madrid.

"Faltan viviendas en toda España y lo que estamos haciendo desde la Comunidad de Madrid es construir, construir y construir, porque es la única manera de poder solucionar el problema de la vivienda que tenemos para los jóvenes y también para muchas familias", ha remarcado el consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, Jorge Rodrigo, que ha visitado el estand de la Comunidad.

Durante la inauguración del salón, ha sacado pecho de un modelo de colaboración público-privada en el Madrid que ha permitido que la región concentre desde 2019 más del 40% de toda la promoción pública edificada en España. También se basa, ha remarcado, en la movilización de suelo público y la generación de seguridad jurídica para atraer inversión y acelerar la construcción de nuevos hogares a precios asequibles.

En el espacio institucional de la Comunidad de Madrid, los visitantes pueden conocer iniciativas como el Plan Vive y el Plan Vive Solución Joven, destinados a ampliar la oferta de alquiler asequible mediante la construcción de nuevas promociones.

También sobre el plan Mi Primera Vivienda, que facilita el acceso a la compra a menores de 50 años a través de avales públicos, y el Plan Alquila, un servicio de intermediación que aporta seguridad jurídica tanto a propietarios como a inquilinos.

Asimismo, el estand informa sobre la labor de la Agencia de Vivienda Social (AVS), responsable de gestionar un patrimonio público de cerca de 25.000 inmuebles para ofrecer soluciones habitacionales a familias y personas en situación de vulnerabilidad.

MÁS DE 4.300 CONSULTAS EN SIMA, UN 230% MÁS QUE EN 2024

En la pasada edición de SIMA, se atendieron más de 4.300 consultas relacionadas con vivienda protegida, ayudas al alquiler y a la rehabilitación, así como sobre los distintos programas autonómicos, lo que supone un incremento del 230% respecto a 2024.

Rodrigo ha remarcado que "facilitar el acceso a un hogar significa generar oportunidades, favorecer la emancipación y garantizar el desarrollo económico y social de la región", al tiempo que ha reiterado el compromiso del Gobierno regional de seguir impulsando medidas orientadas a ampliar la oferta residencial en todos los segmentos del mercado. E

l Salón Inmobiliario de Madrid es uno de los principales encuentros nacionales del sector y reúne cada año a centenares de empresas, profesionales, administraciones públicas e inversores, además de miles de ciudadanos interesados en acceder a una vivienda.