El I Congreso Internacional NeuroEduca se celebrará del 11 al 13 de noviembre en Simo Educación

Simo Educación. - IFEMA MADRID

MADRID 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El I Congreso Internacional 'NeuroEduca: educación y neurociencia, de la teoría a la práctica', ya tiene cerrada la programación de su primera edición, que se celebrará del 11 al 13 de noviembre en el marco de Simo Educación, el Salón Internacional de Tecnología e Innovación Educativa organizado por Ifema Madrid en colaboración con 'Educación 3.0'.

El Congreso, impulsado por Educación LAB, reunirá a expertos en neurociencia, educación y bienestar que compartirán investigaciones, experiencias y herramientas para trasladar el conocimiento científico a la realidad cotidiana de las aulas, según ha informado Ifema en un comunicado.

A lo largo de las tres jornadas, el encuentro reunirá en el pabellón 14.1 del Recinto Ferial a 24 especialistas de referencia para abordar algunos de los grandes desafíos de la educación actual desde la perspectiva de la neurociencia como la atención, la motivación, el bienestar emocional, la neuroarquitectura o el impacto del entorno en el aprendizaje, combinando conferencias, mesas de experiencias y espacios de intercambio profesional.

El broche final será la gala de los I Premios NeuroEduca, que reconocerán proyectos, iniciativas y profesionales destacados por su contribución a la innovación educativa y a la aplicación de la neurociencia en el ámbito educativo.

TRES JORNADAS

La primera jornada, el miércoles 11 de noviembre, pondrá el foco en la atención, la motivación, la convivencia y los espacios de aprendizaje, además de presentar diversas experiencias innovadoras aplicadas al ámbito educativo.

A las 10.30 horas, el artista Siro López presentará 'El arte de crear entornos que transforman. Neuroarquitectura y diseño emocional'. Le seguirá a las 11.30 horas Dani Molina, experto en neuroeducación, con 'Neurociencia de la atención y la motivación'. Sara García, Eduardo Muñoz y Graciela Romero continuerán con la jornada a las 12.30 horas con 'Resolución pacífica de conflictos y bienestar educativo'; y la mañana la completará Violeta de Miguel con 'El cuerpo calloso: dos hemisferios que aprenden juntos', a las 13.30 horas.

La tarde del día 11 estará conformada por 'Innovación ágil, exprés y con sentido', de Beatriz Alonso, a las 15.30 horas; el 'Programa NeuroEduca-Te Primaria', a las 16 horas; la 'Mesa de finalistas de Neurodidáctica y Metodologías Innovadoras', a las 16.30; y 'Memoria, atención y emoción: claves para el aprendizaje', con Emilia Redolar, a las 17.30 horas.

BIENESTAR, SALUD CEREBRAL Y TRANSFORMACIÓN

La segunda jornada estará dedicada al bienestar, la salud cerebral y el diseño de entornos que favorezcan el aprendizaje. El programa reunirá a algunos de los mayores referentes nacionales en neuroeducación, además de experiencias centradas en la neuroarquitectura y la innovación en centros educativos.

El jueves comenzará con 'Espacio, cuerpo y aprendizaje', de Ana Mombiedro, a las 10.30 horas; a quien seguirá Jesús Guillén con 'Salud cerebral y aprendizaje', a las 11.30 horas; después, a las 12.30 horas, la 'Mesa de finalistas de Neuroarquitectura y Diseño de Espacios', moderada por José Picó; y la mañana la completará Inmaculada Mairena con 'La experiencia del IES Sierra Blanca', a las 13.30 horas.

Ya por la tarde, a las 16 horas se podrá disfrutar del 'Programa NeuroEduca-Te Infantil'; de 'Disciplina positiva: el cerebro que aprende en calma', a las 16.30 horas con Marisa Moya; y a las 17.30 horas 'Neurodidáctica: del laboratorio al aula', con Chema Lázaro.

FUNCIONES EJECUTIVAS, EDUCACIÓN EMOCIONAL Y PREMIOS

La última jornada, el viernes 13 de noviembre, abordará el papel de las funciones ejecutivas y la educación emocional en el aprendizaje. El congreso se cerrará con la celebración de la gala de entrega de los I Premios NeuroEduca, que reconocerán proyectos y profesionales destacados por su contribución a la innovación educativa desde la perspectiva de la neurociencia.

Primero, a las 10.20 horas, José Remón Gamo presentará 'Funciones ejecutivas y éxito escolar'; le seguirá la 'Mesa de finalistas de Neurodivulgación y Ética en TIC y Redes Sociales', a las 11.15 horas; a las 12.120 horas estará Roberto Aguado, con 'de emociones: Vinculación Emocional Consciente'; y a las 13.15 horas comenzará la Gala de los I Premios NeuroEduca.