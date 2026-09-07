El Corte Inglés se convierte en patrocinador oficial de Mercedes-Benz Fashion Week Madrid

Mercedes-Benz Fashion Week Madrid - IFEMA MADRID

MADRID 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, la pasarela que se celebra del 14 al 19 de septiembre organizada por Ifema Madrid con el apoyo del Ayuntamiento de Madrid, incorpora a El Corte Inglés como nuevo patrocinador oficial, en una alianza estratégica que refuerza el compromiso de ambas entidades con el impulso del talento, la creatividad y el desarrollo de la moda española.

La incorporación de El Corte Inglés supone "un paso adelante" en la evolución de Mercedes-Benz Fashion Week Madrid como "la principal plataforma de promoción de la moda de España y uno de los grandes encuentros de referencia del calendario internacional", han subrayado desde Ifema Madrid en un comunicado.

Destacan que ambas organizaciones comparten "la visión de apoyar el talento local, impulsar el crecimiento de las firmas españolas y generar nuevas oportunidades para acercar la creatividad nacional a una audiencia cada vez más amplia".

A través de este acuerdo, el Corte Inglés contribuirá a "potenciar la visibilidad nacional e internacional de la pasarela mediante el desarrollo de activaciones, experiencias y sinergias de alto nivel que reforzarán el posicionamiento de Mercedes-Benz Fashion Week Madrid como escaparate de la excelencia creativa española".

Como parte de esta colaboración, El Corte Inglés pondrá en marcha el Premio El Corte Inglés al Mejor Modelo, un nuevo galardón que reconocerá la persona que más haya destacado por su proyección, presencia en pasarela y capacidad para representar con excelencia cada colección.