Los creadores emergentes de Allianz EGO desfilarán el 18 de febrero

MADRID, 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los creadores emergentes seleccionados para participar en la pasarela Allianz EGO de Mercedes-Benz Fashion Week Madrid tienen una cita el domingo 18 de febrero con el gran público asistente a la convocatoria.

El calendario de esta pasarela estará compuesto por nueve diseñadores disruptivos, vanguardistas, únicos y diferentes que presentarán sus colecciones en el pabellón 14.1 del Recinto Ferial de Ifema Madrid a partir de las once de la mañana y hasta las ocho de la tarde.

Por su parte, Allianz EGO presenta para la convocatoria de febrero nombres propios como Coconutscankill y Dimoni, que comparten slot a las 11 horas abriendo los desfiles del día.

La primera, cuya directora creativa es Amara Caruncho, ganó el premio Allianz EGO Confidence in Fashion en su quinta edición (septiembre '23) y presenta una colección centrada en la circularidad en el mundo de la moda. Asimismo, Dimoni (2022) exhibirá su colección "TT", que aúna la "cultura gym" con drapeados ultra femeninos.

A las 13.30 horas será el turno de Juan VG, con su propuesta GAMBERRXS, en la que fusiona la estética de la marca, el upcycling y sus ilustraciones para crear un ambiente que genere esa rebeldía llevada a algo infantil -a cómo se iría vestido al colegio- que a su vez refleje la dureza del grunge y la calle.

DEBUT DE ORIOL CLAVELL

A la misma hora, una vez termine Juan VG, será el turno de Oriol Clavell, que trae su colección debut a la pasarela tras graduarse en moda masculina en el London College of Fashion en 2022.

Con su colección final de carrera logró ganar el Real Leather Apparel UK y ser finalista del Yinger Prize International, desfilando en Shenzhen, China. La colección captó el interés de la prensa y de varios artistas, vistiendo a Kylie Minogue, Machine Gun Kelly y Bimini, entre otros.

EVADE HOUSE (ganadora del premio Allianz EGO Confidence in Fashion feb '22), nos llevará a revisar nuestras propias prendas y resignificarlas mediante nuevos usos con la colección 006. Anystudio, por su lado, se define como mucho más que una marca de ropa, es la voluntad de reivindicar, de mezclar y colaborar para mostrar su forma de entender la moda. Ambas firmas desfilarán a las 16h.

A las 18 horas, Adrià Egea, artista conceptual barcelonés nacido en 1997 que presenta su colección "Error Series 3.0", una manifestación de la evolución de su propio ser, una exploración poética del estado en el que se encuentra el artista, compartirá slot con Visori.

Su diseñador Javier Soria, con más de 20 años de experiencia en la moda, actualmente ha realizado el diseño de vestuario para el último musical de Nacho Cano, Malinche, en Madrid y su trayectoria ha sido reconocida por los Galardón Revelación Nacional otorgándole el premio a mejor diseñador 2022.

Por último, a las 20 horas será Peter Sposito Studio, que participa en el mismo slot con el/la invitado/a internacional del programa Mercedes-Benz Fashion Talent, quien cerrará esta edición de MBFWMadrid.

Sposito presenta "The RTW couture", colección en la que aborda la vida desde la perspectiva de darse cuenta de la transición a la adultez y el continuo aprendizaje sobre la vida. Este enfoque se traduce en el lema "'cause you're the couture of your ready to wear".

Además, la jornada arrancará con la entrega del Premio Allianz EGO Confidence in Fashion (entre los participantes en el Showroom Allianz EGO). El domingo culminará con la entrega de Mercedes-Benz Fashion Talent, premio que cumple 23ª ediciones apoyando el talento y el diseño emergente.

Este certamen será disputado entre los diseñadores que desfilen en la pasarela Allianz EGO y la firma ganadora tendrá la oportunidad de desfilar en una pasarela internacional, tal como lo hizo el creador Aitor Goikoetxea el pasado octubre en Mercedes-Benz Fashion Week Mexico.

MBFWMadrid convoca su próxima cita con el apoyo de sus patrocinadores oficiales. Mercedes-Benz, L'Oréal Paris e Inditex como patrocinadores principales.

Asimismo, Allianz, Iberia y Multiópticas participarán como patrocinadores; y como colaboradores estarán GHD, Dorsia Clínicas, AEG, Mar de Frades, Martin Miller's Gin, Málaga de Moda junto a la identidad corporativa de Diputación de Málaga, UDIT Universidad de Diseño y Tecnología, Schweppes Selection y Solán de Cabras como agua oficial. ¡HOLA! TV participará nuevamente como televisión internacional de MBFWMadrid.