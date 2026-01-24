Un Dabiz Muñoz hiperrealista sorprende en Fitur y atrae todas las miradas en el estand de Madrid - EUROPA PRESS

Una figura hiperrealista que reproduce la imagen del chef madrileño Dabiz Muñoz se ha convertido en uno de los reclamos del estand de la Comunidad de Madrid en la 46ª Feria Internacional de Turismo, Fitur, que cierra sus puertas este domingo en Ifema Madrid.

La imagen, de tamaño real y con un alto nivel de detalle, recrea la apariencia del cocinero madrileño --que ostenta cuatro estrellas Michelin-- y ha atraído todas las miradas desde la primera jornada de la feria. De hecho, han sido decenas de curiosos los que se han acercado para hacerse un 'selfie' con él.

Además, otro de los espacios del estand que más ha triunfado ha sido el del estudio de tatuajes, donde los asistentes han tenido la oportunidad de llevarse un recuerdo de Madrid grabado en la piel.

Entre los diseños que más se repiten destacan las siete estrellas, los claveles rojos o el madroño, además de otros iconos muy reconocibles como la popular gilda. Los visitantes más aprensivos a la tinta y las agujas también podrán encontrar su versión en pegatina. El servicio es gratuito y estará disponible hasta este domingo, último día de Fitur.