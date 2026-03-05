El desfile de los estudiantes de UDIT abre la 83ª edición de la Mercedes-Benz Fashion Week. - IFEMA MADRID

MADRID 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El desfile diseñado por los alumnos de la Universidad de Diseño, Innovación y Tecnología (UDIT) dará el pistoletazo de salida a la 83 edición de Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, la pasarela organizada por Ifema Madrid con el apoyo del Ayuntamiento de Madrid.

Un total de 34 estudiantes del Grado Universitario Oficial en Diseño de Moda de UDIT, junto a 3 estudiantes de CENTRO (México), presentarán la colección El Renacer para la próxima temporada Fall-Winter 2026, según ha apuntado Ifema Madrid en un comunicado.

Esta colección parte del concepto del renacer, una invitación a celebrar la transformación, la fuerza que surge tras la ruptura y la belleza de reconstruirse. Para ello, los estudiantes han explorado esta idea desde perspectivas espirituales, emocionales y personales, creando propuestas íntimas y, al mismo tiempo, universales.

De esta forma, cada diseño traduce vivencias en siluetas que oscilan entre lo orgánico y lo arquitectónico, con texturas que evocan cicatrices, capas que se desprenden, materiales que sugieren luz, crecimiento y apertura, y colores que recorren el viaje de la sombra a la claridad, para componer una narrativa visual que celebra la resiliencia y el florecimiento.

El resultado, según la institución ferial, es una colección que se convierte en metáfora del proceso humano: un trayecto que abraza el error como motor, la caída como impulso y el renacer como afirmación de identidad.

Los diseñadores de El Renacer son Sofía Manuela Adon, Cristina Aguiar, Atina Bojovic, Ana María Cardozo, Verónica Luisana Cicconetti, Sara Cubillo, Gonzalo Di Paola, María Dóniga, Julia Escribano, Tomás Escribano, Aitana González, Ana González, Alba Gordillo, Adriana Gracia, Alba Izaguirre, Daniela Manchay, Marta Martínez, Judith Masip, Nerea Mesonero, Carmen María Morales, Clara Muñoz, Lucía Muñoz, Mariana Núñez, Marta Pereira, Icíar Portolés, María Pérez, María Teresa Rodríguez-Hesles, Leire Ruiz, Eva Sanjuán, Marta Suárez, Isabel Sánchez, Leire Tejedor, María Paula Trigueros y Hugo Vega; todos ellos estudiantes de UDIT.

Asimismo, en esta ocasión, también desfilarán Sara García, Daniela Larios y Sofía Mayoral, estudiantes de CENTRO, institución educativa mexicana especializada en Diseño, Cine y Televisión, que han trabajado en sus colecciones siguiendo la misma línea que sus homólogos españoles.

De esta forma, UDIT renueva su compromiso con MBFWMadrid convirtiéndose, por undécimo año consecutivo, en la única universidad con desfile propio dentro del calendario oficial de la pasarela, ha destacado Ifema Madrid en un comunicado.