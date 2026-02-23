Digielearning reúne abordará la innovación tecnológica aplicada al aprendizaje en la Semana de la Educación

Digielearning. - IFEMA MADRID

MADRID 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

Digielearning, el espacio profesional dedicado a la innovación en aprendizaje digital, abordará los restos de este sector en su próxima edición, que tendrá lugar en Ifema Madrid los días 11 y 12 de marzo en el marco de Semana de la Educación en un contexto marcado por el crecimiento sostenido del sector e-learning y la consolidación de modelos formativos híbridos y online.

Para ello, se darán cita en el Pabellón 14 del Recinto Ferial los principales centros especializados y empresas tecnológicas que desarrollan plataformas LMS, soluciones de teleformación, contenidos digitales, herramientas de evaluación online y aplicaciones basadas en inteligencia artificial, con el objetivo de ofrecer una panorámica profesional de las tecnologías y metodologías que están redefiniendo la formación educativa.

En un comunicado, Ifema Madrid ha destacado el avance firme de la digitalización educativa que, según datos del estudio realizado por GoStudent, evidencia una integración creciente de herramientas digitales en la práctica académica.

En este sentido, remarca que el 86% del profesorado emplea herramientas digitales o de inteligencia artificial en la preparación, evaluación e impartición de clases, mientras que el 82% de los universitarios utiliza plataformas digitales colaborativas de forma semanal para apoyar su aprendizaje.

Además, el 64% de los estudiantes considera que las plataformas digitales favorecen a una formación más flexible y motivadora. A ello se suma que, según datos del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, más de la mitad de la población española percibe que la inteligencia artificial tendrá un impacto positivo en el aprendizaje continuo, reforzando el papel estratégico de esta tecnología en la evolución del sistema formativo.

Digielearning cuenta con el apoyo de ANCYPEL (Asociación Nacional de Centros y Proveedores de e-Learning), principal organización empresarial nacional del sector, que integra centros privados de enseñanza online y a distancia, proveedores de contenidos, plataformas de teleformación y tecnologías asociadas.

En esta edición, la asociación abordará la convergencia entre formación no presencial, teleformación, LMS y nuevas tecnologías educativas, además de presentar una agenda de conferencias de la mano de profesionales del sector digital.

También se mostrarán soluciones orientadas a la accesibilidad, la personalización del aprendizaje, la gestión de datos formativos y la mejora de la experiencia educativa en entornos digitales.

Será de la mano de empresas y entidades como ADR Formación, Altissia Spain, Aenoa Formación, ITOP Training Advanced, LTG Technologies Group, Computer Aided E-Learning, Diseño de Recursos Educativos, Optimum Assessment, DGF, Educación Adams, Formadir, Innopulse Asesores Tecnológicos o Mantia Innovación.

DIGITALIZACIÓN Y SOSTENIBILIDAD

La nueva edición de Digielearning se integrará dentro de una visión educativa que combina innovación tecnológica, accesibilidad y sostenibilidad.

En línea con el lema de la Semana de la Educación 2026, 'Sostenibilidad, tu futuro empieza aquí', el aprendizaje digital mantiene una conexión directa con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, al garantizar una educación de calidad, con un acceso más amplio y equitativo a la formación o la actualización continua de competencias y empleabilidad.

Asimismo, los modelos digitales contribuyen a una gestión "más eficiente de recursos y a la reducción del impacto ambiental asociado a desplazamientos e infraestructuras físicas", ha recordado la institución ferial. De este modo, la nueva edición de Digielearning se integrará dentro de una visión educativa que combina innovación tecnológica, accesibilidad y sostenibilidad.

La Semana de la Educación volverá a convertirse en el epicentro de la orientación académica y profesional del 11 al 15 de marzo.