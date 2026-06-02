Digitalización, IA y economía circular marcan las novedades de la próxima edición de Tecma

Tecma, en Ifema Madrid - IFEMA MADRID

MADRID 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

La próxima edición de la Feria Internacional del Urbanismo y del Medio Ambiente, Tecma, que se celebrará del 9 al 11 de junio en Ifema Madrid estará marcada por la digitalización, la Inteligencia Artificial y la economía circular.

Según recoge Ifema Madrid en un comunicado, con la participación de 150 empresas y una previsión de más de 15.000 visitantes profesionales, la Feria bate récord de convocatoria y "se consolida como el escaparate de referencia para las soluciones que marcarán el desarrollo de las ciudades del futuro".

En esta edición, la digitalización avanzada, la aplicación de la inteligencia artificial (IA) y los modelos de economía circular vertebran una oferta expositiva orientada a maximizar la eficiencia operativa, la sostenibilidad y la trazabilidad en los servicios urbanos.

Entre las innovaciones más destacadas, MOBA presenta MAWIS.AI VIEW, una herramienta que permite analizar en tiempo real el contenido de los contenedores durante la recogida, identificando impropios y materiales peligrosos. Este avance mejora la calidad de la fracción recogida y optimiza la toma de decisiones operativas.

Por su parte, Nord Engineering introduce Easy NR, un sistema que incorpora algoritmos de inteligencia artificial para optimizar la recogida bilateral automatizada en operaciones monooperador, incrementando la eficiencia y reduciendo costes.

En el ámbito del software, Distromel lanza la plataforma siGEUS Web junto al dispositivo de cabina TouchPro, ambos apoyados en IA para la detección de eventos y la gestión avanzada del modelo de pago por generación (PAYT), un sistema clave en la transición hacia modelos más justos y sostenibles.

El ecosistema IoT adquiere también protagonismo con propuestas de DORLET waste y SAYME, que despliegan soluciones integrales como cerraduras inteligentes para contenedores (Maddi BIN y Lock), dispensadores de bolsas compostables (Maddi BAG) y aplicaciones móviles que permiten al ciudadano monitorizar su comportamiento en reciclaje.

Además, ID·Waste presenta un ecosistema tecnológico que garantiza la trazabilidad total del dato en la gestión de residuos, con herramientas de control en tiempo real, IA para detección de incidencias, optimización de rutas y nuevos dispositivos como ID·WEAR e ID·BOX para mejorar la operativa.

MAQUINARIA MÁS EFICIENTE, SILENCIOSA Y SOSTENIBLE

El área de equipamiento urbano y maquinaria especializada presenta importantes avances orientados a mejorar el rendimiento operativo y reducir el impacto ambiental y acústico.

Cayvol exhibe sus nuevas generaciones MULTIVO V17 y MULTICONTAINER, equipos diseñados para aumentar la carga útil, reducir el peso y mejorar la rentabilidad en operaciones de recogida.

En limpieza viaria, Tennant presenta la barredora exterior Z50 Citadel*, que combina sistemas de barrido mecánico y aspiración con filtración certificada para minimizar la emisión de partículas finas.

Por otro lado, SICAL introduce la fibra LL'2BCA para cepillos laterales, una solución basada en hilos de acero recubiertos de caucho natural que garantiza un barrido más silencioso y duradero, especialmente relevante en entornos urbanos sensibles al ruido.

En este ámbito, Invicta Electric refuerza la transición hacia flotas sostenibles con una gama de vehículos 100% eléctricos diseñados para servicios municipales. Sus modelos, como Eidola, Metro, Orca o la gama Logistar, ofrecen capacidades de carga de hasta 1.230 kilos y autonomías que alcanzan los 310 km, adaptándose a múltiples usos operativos.

La electrificación de flotas también avanza con propuestas de SEMAC e Ipcworldwide, que apuestan por vehículos eléctricos de cero emisiones destinados a servicios urbanos, alineados con los objetivos de descarbonización.

ESPACIOS URBANOS RESILIENTES Y NUEVOS MODELOS DE DISEÑO

Tecma 2026 también pone el foco en la transformación del espacio público bajo criterios de sostenibilidad y adaptación climática. Avant Serveis destaca con una innovadora línea de mobiliario urbano fabricada a partir de fibra de vidrio reciclada procedente de aspas de aerogeneradores, un material que combina resistencia estructural y economía circular.

Savia Proyectos presenta su enfoque de proyectos 360º, orientado a la creación de refugios climáticos que integran vegetación, soluciones lúdicas inclusivas como Waterplay y pavimentos sostenibles de corcho natural.

En el ámbito de los materiales, Montalbán y Rodríguez apuestan por el hormigón arquitectónico y el adoquín ecológico SUDS, diseñado para optimizar la gestión del drenaje urbano sostenible.

Asimismo, GreenBlue Urban expone soluciones como RootSpace y HydroPlanter, que facilitan la integración de arbolado y sistemas de drenaje natural en entornos densamente urbanizados, mejorando la resiliencia frente a eventos climáticos extremos.

DESCARBONIZACIÓN Y TRAZABILIDAD: EJES ESTRATÉGICOS DEL SECTOR

El evento también servirá como plataforma de reflexión para líderes del sector como Envac, FCC Medio Ambiente y Paprec, que coinciden en señalar la necesidad de acelerar la transformación hacia modelos más sostenibles.

La recogida neumática inteligente, el análisis avanzado de datos y la internacionalización de soluciones, con especial protagonismo de empresas portuguesas a través de APEMETA, refuerzan el posicionamiento de la península ibérica como referente en economía circular.

En paralelo, el ámbito de las infraestructuras incorpora soluciones como las estructuras de polímeros reforzados con fibra de vidrio (PRFV) de M.M. SRL, aplicadas a plantas de tratamiento de agua por su resistencia a la corrosión y durabilidad. Complementariamente, tecnologías como MicroCat-BioPOP ofrecen alternativas biológicas para la eliminación de grasas y olores en redes de alcantarillado, sin necesidad de sistemas de dosificación.