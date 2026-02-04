EGO, la plataforma de diseñadores emergentes, protagonizará la última jornada de la MBFWMadrid

EGO, la plataforma de diseñadores emergentes, protagoniza la última jornada de la MBFWMadrid - IFEMA MADRID

MADRID 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

EGO, la plataforma que durante 20 años ha sido el escaparate para los nuevos talentos de la moda española, protagonizará el domingo 22 de marzo la última jornada de la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid.

Según ha informado en un comunicado Ifema Madrid, que organiza esta pasarela con el apoyo del Ayuntamiento, el evento echará el telón en el Pabellón 14.1 con las propuestas de diez diseñadores emergentes que presentan colecciones profundamente personales y disruptivas, mostrando distintas aproximaciones al diseño contemporáneo.

Esta selección la conformarán Adrià Egea con su minimalismo experimental, Antonio Acuario que fusiona técnicas artesanales con lenguaje contemporáneo, Bonet y su reinterpretación de códigos clásicos, Caducifolium centrado en la moda sostenible, Eaftimos con diseños que juegan con la forma y el color; Maikarfi con propuestas versátiles y actuales, Maison Gracen que explora la narrativa emocional en la moda, Mericusan con sastrería reinventada, Patequilux que propone una lectura íntima del crecimiento interior y Pringa ofreciendo un enfoque audaz y experimental.

Cada creador aporta una visión única que refleja la diversidad, la innovación y el riesgo creativo que han caracterizado a EGO durante sus veinte años de historia.

La jornada se convierte así en un escaparate del futuro de la moda española, consolidando a MBFWMadrid como incubadora de nuevos talentos y tendencias. La combinación de creatividad, excelencia y compromiso con la sostenibilidad convierte a EGO en un referente para la industria y para el público, que puede disfrutar de una experiencia de moda continua y transformadora.

Por ello, esta nueva edición de EGO representa una mirada al futuro, celebrando veinte años de impulso a los diseñadores emergentes y consolidando la reputación de MBFWMadrid como el epicentro de la moda española, donde creatividad y talento se encuentran para marcar nuevas tendencias.

20 ANIVERSARIO

En el marco del 20 aniversario de EGO, se ha celebrado este miércoles una jornada de mesas redondas en el espacio colaborador Galería Canalejas, reuniendo a diseñadores, expertos en innovación y referentes del emprendimiento en moda.

Esta jornada ha servido para analizar la trayectoria de EGO y las grandes firmas que han salido de esta plataforma y el futuro de la moda y la nueva era del diseño. La primera mesa, 'EGO 20: Voces del éxito', ha reunido a diseñadores que iniciaron su carrera en la plataforma y hoy son referentes del sector, como David Catalán (DAVIDCATALAN), María Escoté y Juan Carlos Pajares (JCPajares), moderados por Andrés Aberasturi, quienes han compartido sus experiencias y el impacto de EGO en su desarrollo profesional.

La segunda mesa 'EGO Tech: La nueva era del diseño' ha puesto el foco en la innovación, los nuevos materiales y la tecnología aplicada a la moda, con la participación de Regina Polanco (CEO de Pyratex), Mapi Gracia (Textile R&D Industrial Planner), Rubén Gómez Navarro (ganador del Samsung EGO Innovation Project 2015) y Coro Saldaña, bajo la moderación de Valentina Suárez-Zuloaga, directora creativa de MBFWMadrid.

El encuentro se cerró con la mesa "'Creando futuro: de la idea al negocio', centrada en el emprendimiento y la sostenibilidad empresarial, con Natalia Bengoechea (experta en moda), María Peris (CMO de Ulanka) y Pilar Oráa (Head of PR & Coms de Flabelus), moderados por Charo Izquierdo.

Fundada en 2006 por Andrés Aberasturi con la vocación de impulsar el futuro de la moda y descubrir nuevos talentos nacionales, EGO se ha consolidado como un espacio clave de experimentación, innovación y proyección profesional, desde el que despegaron diseñadores que hoy son referentes del sector como María Escoté, JCPajares, Juan Vidal, Moisés Nieto, Pepa Salazar, Dominnico, David Catalán, Nicolás Montenegro o Pablo Erroz.

Mercedes-Benz Fashion Week Madrid estará respaldada, una edición más, por la participación de diferentes empresas como patrocinadoras de esta cita demostrando el apoyo incondicional a la moda. En esta edición, mantiene su compromiso como patrocinador principal Mercedes-Benz y se suma NARS, como nuevo patrocinador principal y el maquillaje oficial. Además, se suma La Casa de las Carcasas y la Comunidad de Madrid como patrocinadores y, la Diputación de Almería, Tequila 1800, UDIT, Schweppes y Málaga de Moda como colaboradores.