El evento de moda urbana Scrapworld supera los 2,5 millones de facturación estimada con más de 17.000 asistentes

Imagen del evento de moda urbana Scrapworld - SCRAPWORLD

MADRID 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

El evento de moda urbana Scrapworld superó durante el fin de semana los 2,5 millones de facturación estimada reuniendo a 17.000 asistentes en dos días, con una distribución de público especialmente relevante para el sector, con un 55% procedente de fuera de Madrid y un 5% internacional.

Se trata, además, de un perfil mayoritariamente Gen Z, lo que refuerza el valor estratégico del evento como "punto de conexión con la nueva generación de consumidores: un público altamente digital, prescriptor, con fuerte capacidad de influencia en tendencias y con un patrón de consumo basado en la experiencia, la inmediatez y la identificación cultural", han señalado los organizadores en un comunicado.

Scrapworld ha evolucionado hacia un formato híbrido donde la venta directa convive con la experiencia de marca. Más de 130 expositores participaron en una edición marcada por la activación de producto, 'drops' exclusivos y estrategias de 'engagement' en tiempo real. La feria registró niveles de afluencia continuada en todas las franjas horarias, con una media de 9.000 asistentes el primer día y 8.000 el segundo.

Entre las activaciones más relevantes del evento destacaron propuestas de alto impacto como la subasta del 'Tributo Domino's', la experiencia de gaming y cultura urbana, así como las activaciones deportivas de Estrella Galicia con exhibiciones de skate profesional.

El área de experiencias también integró dinámicas de deporte, música y cultura, incluyendo un torneo de fútbol entre creadores de contenido y exfutbolistas, que funcionó como contenido viral y herramienta de 'engagement' de alto alcance. Los conciertos de artistas como Yung Beef, Fernando Costa, Grecas y La Vendición, entre muchos otros, actuaron como motor de atracción de público.