Expoinmed - IFEMA MADRID

MADRID 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

Expoinmed, la Feria Internacional de Innovación Médica y Tecnología Sanitaria organizada por Ifema Madrid, con Medicina Responsable como partner sectorial estratégico, ha celebrado la segunda reunión de su Comité Organizador, en la que se han definido los ejes temáticos que articularán el programa congresual de su primera edición, del 15 al 17 de junio de 2027.

Durante la reunión, el Comité ha acordado estructurar cada una de las tres jornadas congresuales de Expoinmed girará en torno a un ámbito prioritario para el presente y futuro de la sanidad, ha informado Ifema Madrid.

Así, la primera jornada estará centrada en la gobernanza y la sostenibilidad del sistema sanitario, abordando aspectos como la financiación, la gestión de los recursos, los modelos de gestión y la colaboración público-privada y la cohesión territorial.

La segunda jornada se dedicará a la inteligencia artificial, la digitalización y la transformación tecnológica, poniendo el foco en el impacto de las nuevas herramientas digitales sobre la práctica clínica, la gestión hospitalaria, el diagnóstico, la investigación biomédica y la experiencia de pacientes y profesionales, así como avances en medicina de precisión, IA clínica con gobernanza ética, big data, interoperabilidad e investigación biomédica.

Por su parte, la tercera jornada estará orientada a la humanización, equidad y derechos de pacientes, analizando el papel de los profesionales, la atención centrada en el paciente, la calidad asistencial, la salud mental, la equidad territorial, la comunicación asistencial y la importancia de integrar la innovación tecnológica con una visión humanista de la medicina.

Con la definición de estos tres ejes, Expoinmed da un paso más en el diseño de un programa congresual que abordará los grandes retos de la sanidad desde una perspectiva transversal y favorecerá el diálogo entre profesionales sanitarios, gestores, investigadores, instituciones y representantes de la industria.

Además, el Comité ha constatado el avance comercial de la feria y ha conocido propuestas de actividades que dinamizarán la visita, pensadas para adaptarse a los distintos perfiles de visitantes y cubrir todo el ecosistema sanitario.

UN COMITÉ ORGANIZADOR REPRESENTATIVO DEL SECTOR

La reunión ha servido también para reforzar la composición del Comité Organizador con la incorporación de tres nuevas entidades de referencia el sector. A las organizaciones que ya formaban parte de este órgano se suman el Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (Fundación IDIS), la Asociación para el Autocuidado de la Salud (ANEFP) y la Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE).

Presidido por Tomás Cobo, presidente de la Organización Médica Colegial (OMC-CGCOM), el Comité Organizador reúne además a representantes de Fenin, Farmaindustria, AEIH, AESEG y BioSim, conformando un espacio de trabajo que integra a los principales ámbitos de la industria, la tecnología sanitaria, la profesión médica y los diferentes agentes de la cadena de valor de la salud.

Estas incorporaciones amplían la representatividad del Comité y refuerzan el carácter multidisciplinar con la que Expoinmed está construyendo su propuesta de valor, incorporando la perspectiva de la sanidad privada, del autocuidado y de las organizaciones comprometidas con la mejora y transformación del sistema sanitario.

EXPOINMED, EL GRAN PUNTO DE ENCUENTRO PARA LA INNOVACIÓN SANITARIA

Concebida como el gran foro profesional para impulsar la transformación de la sanidad, Expoinmed 2027 combinará una amplia zona expositiva orientada al B2B y el negocio con un programa congresual de alto nivel organizado por Medicina Responsable, en el que líderes del sector, profesionales sanitarios, empresas, investigadores y responsables institucionales analizarán los retos y oportunidades que marcarán el futuro de la medicina.

La feria, del 15 al 17 de junio de 2027, aspira a convertirse en un punto de encuentro imprescindible para fomentar la colaboración, el intercambio de conocimiento y la generación de negocio, consolidando a Ifema Madrid como plataforma de referencia para la innovación y el desarrollo de la industria sanitaria.