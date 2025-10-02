La feria Fruit Attraction 2025 genera un impacto económico de 407 millones de euros a pocas horas de cerrar

MADRID 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La feria Fruit Attraction 2025 ha generado un impacto económico en Madrid de 407 millones de euros y ha contribuido al mantenimiento de 3.066 empleos en la región, según cifras de la organización.

Estos datos suponen un incremento del 6% en términos económicos respecto a 2024 y un 5% más en el empleo, "consolidando así el papel de Fruit Attraction como catalizador del desarrollo económico y social de la Comunidad", según ha expresado Ifema Madrid en un comunicado. A pocas horas de su cierre, la feria, supera los 120.000 profesionales procedentes de 150 países.

De acuerdo con las estimaciones de esta edición, Fruit Attraction ha reunido a 2.460 empresas expositoras de 64 países, lo que supone un crecimiento del 8,4% respecto al año pasado, y ha ocupado 78.000 metros cuadrados de superficie expositiva, un 10% más que en 2024.

Del total de 2.460 expositores, la participación nacional ha supuesto el 52% de la feria. La presencia de todas las comunidades autónomas productoras de frutas y hortalizas refleja para la organización "la fortaleza de España como líder mundial del mercado hortofrutícola y confirma la importancia de Fruit Attraction como plataforma de referencia".

Según la feria, las frutas y hortalizas constituyen el primer sector de la agricultura española, con un valor de 20.780 millones de euros en 2024, lo que representa el 57% de la Producción Vegetal Final y el 31% de la Producción Final Agraria.

Con una producción de unos 27 millones de toneladas anuales, de las que cerca del 60% se destina a exportación, España se posiciona como líder europeo en producción y exportación hortofrutícola.