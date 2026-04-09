La feria de la industria de marca privada se celebrará el 4 y 5 de noviembre con un nuevo espacio para mascotas

PRIVEL anuncia su segunda edición el 4 y 5 de noviembre de 2026 con cerca de 220 empresas confirmadas. - IFEMA MADRID

MADRID 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

La segunda edición de Privel, la primera feria dedicada a la industria de la marca privada (MDD) en España, se celebrará los días 4 y 5 de noviembre de 2026 en los pabellones 12 y 14 de Ifema Madrid y contará, como novedad, con un espacio dedicado a mascotas.

La feria tendrá lugar en una superficie expositiva de 4.600 metros cuadrados con casi 220 empresas. Según ha informado Ifema Madrid en un comunicado, estará dirigida a fabricantes, distribuidores, retailers, centrales de compra y comercio exterior.

Privel, que esta organizada en colaboración con Alimarket, es "el primer evento profesional y especializado en las necesidades de este segmento al alza del gran consumo".

En este sentido, Ifema ha confirmado "la creciente relevancia del sector de la MDD", que ya supera el 50% de la cuota de la cesta de la compra en numerosos productos, y refuerzan el papel de España como "hub global en desarrollo, producción, innovación, exportación y consumo de marca privada".

Así, en este momento estratégico de proyección internacional, Privel responde a una demanda real del mercado y consolida a Madrid y a España como "un punto estratégico para el crecimiento global de la MDD, impulsando acuerdos industriales, diversificación, internacionalización y transferencia de modelos de gestión y calidad hacia mercados en expansión".

NUEVO ESPACIO DEDICADO AL PETCARE

En esta segunda edición, se presenta un nuevo espacio PetCare, dedicado a la alimentación, cuidado, higiene, salud y bienestar de los animales de compañía, y que se suma a las grandes áreas de Food y Non Food.

Esta división permitirá a las empresas participantes maximizar las oportunidades de negocio y adaptar la exposición a las necesidades logísticas, operativas y comerciales de cada sector.

Entre las cerca de 220 empresas confirmadas para Privel 2026 tanto de Food como de Non Food, cabe destacar a Acesur, Borges, Conservas Dani, Damm, Elopak, Frinsa del Noroeste, Grupo Boniquet Sparchim, Juver, Laboratorios Vinfer, Mane Ibérica, McBride, Nauterra, Persan, Refresco Iberica, Romar Global Care, The Navigator Company, Vicky Foods o Zelnova Zeltia.

En su segunda edición, la Feria renueva su apuesta por la internacionalización con un Programa de Compradores diseñado para atraer "perfiles estratégicos y altamente cualificados de distintos mercados", mediante un proceso de selección orientado a maximizar "la afinidad entre oferta y demanda y favorecer encuentros de negocio de alto valor".

Esta iniciativa concentra esfuerzos en identificar y convocar a decisores de compra --importadores, distribuidores y canales especializados-- con interés real en ampliar "su catálogo y establecer acuerdos comerciales".

En este marco, América Latina adquiere "una relevancia prioritaria" por su condición de "mercado emergente, dinámico y con un notable potencial de crecimiento, donde la demanda de este tipo de productos se traduce en oportunidades concretas de expansión, alianzas y apertura de nuevos canales para las empresas expositoras", ha señalado Ifema.

Con ello, Privel no solo facilita el acceso a compradores internacionales, sino que acelera la generación de contactos eficaces y contribuye a posicionar al sector en "un entorno cada vez más global y competitivo".

Privel 2025 reunió en su primera edición a cerca de 5.000 profesionales procedentes de 46 países, la oferta expositiva de 269 expositores --fabricantes de productos de Food (62%) y Non Food (38%)-- y un programa con 300 compradores de 27 países.