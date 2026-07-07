La Feria Internacional del Autobús y el Autocar abordará la innovación y la digitalización del transporte

La Feria Internacional del Autobús y el Autocar reunirá en septiembre a fabricantes, operadores y tecnológicas - IFEMA MADRID

MADRID 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Feria Internacional del Autobús y el Autocar (FIAA) reunirá del 22 al 24 de septiembre en Ifema Madrid a fabricantes, operadores, administraciones y empresas tecnológicas vinculadas al transporte de viajeros por carretera para abordar un programa centrado en la innovación, la sostenibilidad y la digitalización.

Según ha informado el consorcio en un comunicado, habrá un programa de actividades paralelo a la zona de exposición que abordará algunos de los principales retos de la movilidad colectiva, entre ellos la transición energética, la electrificación, las infraestructuras de recarga, los modelos de financiación, la evolución de operadores y gestores de flotas, la colaboración público-privada, las ayudas al sector y la captación y retención de talento.

Durante las dos primeras jornadas, los días 22 y 23 de septiembre, se celebrarán presentaciones a la prensa de compañías como Daimler, Farizon, Indcar, Irizar, Iveco, Karsan, Marcopolo, Otokar-Somauto, Solaris, TAM Europe, TEMSA y Yutong, entre otras.

Las marcas expositoras presentarán sus novedades, lanzamientos de producto y desarrollos tecnológicos ante los medios de comunicación. También habrá un programa de contenidos en el Foro FIAA, concebido como espacio de análisis sobre los principales desafíos del sector.

La agenda comenzará el 23 de septiembre con la Jornada Club Posventa VI, centrada en el mantenimiento, la eficiencia y la optimización de flotas, aspectos clave para la competitividad del transporte de viajeros.

A continuación, se celebrará la Jornada Sustainable Bus Tour, bajo el título 'Building zero emission buses through partnerships. Platforms, investments, industrial strategies'. La sesión analizará cómo el avance de los vehículos de cero emisiones está transformando el ecosistema industrial europeo y los modelos de colaboración entre fabricantes, operadores y administraciones públicas.

La Mesa de Transporte, con la presencia de empresas municipales de transporte, Consorcios y la Administración, abordará la colaboración entre administraciones y operadores, un elemento fundamental para el desarrollo del transporte público y concesional.

RECONOCIMIENTOS

Uno de los momentos destacados del miércoles 23 de septiembre será la entrega de los Sustainable Bus Awards, que reconocerán a los vehículos más avanzados en eficiencia energética, innovación y reducción de emisiones.

La programación del segundo día se completará con la Mesa de Fabricantes, en la que responsables de las principales marcas fabricantes y carroceras analizarán la próxima generación de autobuses, sus propuestas tecnológicas y los principales desafíos del sector.

El tercer y último día de feria, la actividad en el Foro FIAA comenzará con la jornada 'Liderazgo de mujeres', en la que participarán directivas de empresas del sector. La sesión pondrá el foco en el talento femenino como factor de innovación, competitividad y futuro para la movilidad.

El programa continuará con la Mesa de Operadores, que reunirá a grandes operadores urbanos, interurbanos y empresas de transporte discrecional. El encuentro analizará los retos de movilidad del sector y cuestiones como la transición energética, el nuevo mapa concesional, la ley de movilidad, la digitalización y la inteligencia artificial aplicada al transporte.

La jornada se completará con la Mesa Tecnológica, en la que empresas como ZF, GMV, Irizar e-mobility y Power Electronics analizarán las últimas innovaciones en electrificación, digitalización, conectividad avanzada, sistemas ADAS, inteligencia artificial aplicada al transporte de viajeros y ciberseguridad. Además, el Foro FIAA contará con una agenda de jornadas y ponencias organizadas por las empresas expositoras, que se publicarán en la página web de la feria.