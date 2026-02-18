La Feria Internacional del Autobús y del Autocar cuenta ya con las principales marcas líderes del sector

Feria Internacional del Autobús y el Autocar en Ifema Madrid. - IFEMA

MADRID 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Comité Organizador de FIAA avanza en los preparativos de la próxima edición de la Feria Internacional del Autobús y el Autocar, organizada por Ifema Madrid, que se celebrará del 22 al 24 de septiembre de 2026, y que ya cuenta con la participación confirmada de las principales marcas líderes del sector.

Algunas de las empresas líderes confirmadas son Irizar, Daimler, Iveco, Higer - Mobility Bus, Yutong, Indcar, Karsan, Temsa, Solaris, Anadolu Isuzu, Marcopolo, Stylebus, Servicar, Zeroid y Ford, entre otras, que representarán toda la cadena de valor del sector del autobús y el autocar, ha desgranado Ifema Madrid en un comunicado.

En este contexto, FIAA suma, además, más de 30 nuevos expositores que participarán por primera vez en la Feria, reforzando "la renovación y dinamismo de la oferta presentada, así como la confianza en esta plataforma indispensable" para el autobús y el autocar en la Península Ibérica.

La presencia internacional experimenta un crecimiento muy destacado, con un 50% más de empresas extranjeras, confirmando el creciente de FIAA como "gran plataforma global para el negocio, la innovación y el networking", ha señalado Ifema.

Durante la última reunión del Comité Organizador, el presidente y presidente de Confebús, Rafael Barbadillo, ha analizado el contexto en el que se desarrollará la feria y ha destacado "el buen momento" que vive la industria del autobús y el autocar en España, "con perspectivas sólidas y claras oportunidades de crecimiento".

En este sentido, ha subrayado la importancia del "compromiso de todo el sector" para apostar por FIAA y consolidarla como "el gran punto de encuentro internacional de la industria".

"El autobús se consolida como el gran líder silencioso de la movilidad sostenible: es el modo de transporte que más viajeros mueve en España y un pilar esencial de la cohesión territorial. Además, este año contamos con el impulso de la nueva Ley de Movilidad Sostenible, que, unido a las políticas de promoción de transporte público, refuerzan aún más el papel del transporte colectivo", ha subrayado Barbandillo. Al hilo, ha invitado a todos a participar en esta edición, que será especialmente "significativa para el futuro del sector".

FIAA 2026 se consolida así como un evento multisectorial de referencia en el que toda la cadena de la industria del autobús y el autocar estará representada a través de fabricantes de vehículos y carroceros de autobuses; postventa, reparación y mantenimiento; proveedores de tecnologías y software; servicios y soluciones de movilidad; asociaciones y medios de comunicación; así como energías alternativas y sostenibilidad, infraestructuras para el transporte y seguridad y prevención de accidentes.

Esta diversidad permitirá generar sinergias comerciales, ampliar las oportunidades de negocio y convertir la feria en "un polo de atracción para un número cada vez mayor y más cualificado de profesionales", tanto nacionales como internacionales.

Como es habitual, la próxima edición de FIAA acogerá la V edición de los premios Minibus of the Year, que reunirá a los 23 miembros del jurado internacional de 22 países, consolidando a la Feria como "escenario clave para los grandes hitos del sector".

"FIAA evoluciona para dar respuesta a las necesidades reales del sector y consolidarse como su principal aliado estratégico en un momento de transformación", ha explicado el director de la Feria, David Moneo.

Asimismo, ha destacado que la feria actúa como "un espacio neutral que facilita el diálogo, el intercambio de conocimiento y el acceso a distintas soluciones tecnológicas" para que cada operador pueda tomar "decisiones informadas". "Además, la creciente internacionalización de FIAA amplía las oportunidades para las empresas y refuerza su competitividad", ha manifestado.