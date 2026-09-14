La Feria Internacional del Autobús refuerza su presencia internacional con operadores de África o Asia

Archivo - Imagen de la Feria Internacional del Autobús y el Autocar, organizada por IFEMA MADRID - IFEMA MADRID - Archivo

MADRID 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

La próxima edición de la Feria Internacional del Autobús y el Autocar (FIAA), organizada por Ifema Madrid del 22 al 24 de septiembre, reforzará su dimensión internacional con un programa de prensa internacional especializada procedente de Europa, África y Asia; la presencia de compradores internacionales vinculados a importantes operadores de transporte de viajeros y la visita de una delegación de Global Passenger Network (GPN).

El certamen contará, además, con el apoyo de asociaciones internacionales que quiere contribuir a reforzar su conexión con otros mercados y agentes clave del sector, ha informado Ifema Madrid en un comunicado.

El programa de prensa internacional reunirá a más de 40 periodistas especializados de 23 países, lo que permitirá ampliar la difusión de las principales novedades, lanzamientos e iniciativas que se presenten durante la feria. Esta cobertura busca contribuir a proyectar la imagen de FIAA y de sus expositores en mercados estratégicos.

FIAA reforzará, además, su capacidad de generación de negocio con un programa de compradores procedentes de distintos países de Europa y África. Estos profesionales, vinculados a algunas de las principales empresas operadoras de transporte de viajeros de sus respectivos mercados, representan en conjunto una flota de más de 300 autobuses, autocares y minibuses propios.

A estos programas se sumará la presencia de una delegación de Global Passenger Network (GPN), una de las principales redes mundiales de colaboración entre compañías de transporte discrecional de viajeros por carretera. La delegación estará integrada por representantes de Países Bajos, México, Malta, Polonia y Bélgica.

En conjunto, la red de GPN cuenta con presencia en más de 40 países y una capacidad operativa conjunta superior a los 26.000 vehículos, lo que refleja el alcance internacional de esta plataforma de colaboración entre operadores. Entre los asistentes a FIAA figuran directivos de empresas referentes del sector que, de forma agregada, gestionan una flota propia cercana a los 500 autobuses y autocares.

CONOCER NOVEDADES Y ENCUENTROS SECTORIALES

Durante su estancia en FIAA, los miembros de GPN tendrán la oportunidad de conocer de primera mano las novedades e innovaciones que están definiendo la evolución del transporte colectivo de viajeros por carretera. Asimismo, mantendrán encuentros con fabricantes, operadores, asociaciones y otros agentes sectoriales, en un marco orientado al intercambio de conocimiento, la apertura de nuevas vías de colaboración internacional y la generación de oportunidades de negocio para las empresas expositoras.

FIAA 2026 reunirá a más de 110 empresas expositoras y registrará un crecimiento superior al 50% en participación internacional respecto a la edición anterior, reflejo del interés que despierta entre fabricantes, proveedores, operadores e instituciones de distintos mercados, y quiere reforzar su papel como plataforma estratégica para la movilidad colectiva, la generación de negocio y la conexión entre los principales agentes internacionales del sector.