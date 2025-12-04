La Feria Internacional de la Recuperación y el Reciclado, con el 90% de superficie reservada a falta de 7 meses

La Feria Internacional de la Recuperación y el Reciclado, SRR. - IFEMA MADRID

MADRID 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Feria Internacional de la Recuperación y el Reciclado, SRR 2026, cuenta ya con 84 empresas que han confirmado su asistencia cuando aún faltan siete meses para su celebración, los días 9 al 11 de junio del próximo año, con un 90% de la superficie ya reservada que, además, supera en un 10% la superficie neta ocupada en la anterior edición.

La feria organizada por Ifema Madrid alcanzará así un récord de participación en su novena edición, según ha destacado la institución ferial en un comunicado, que remarca unas cifras que suponen un hito en la trayectoria del certamen".

SRR 2026, promovida una vez más por la patronal del sector, la Federación Española de la Recuperación y el Reciclaje (FER), volverá a ser el punto de encuentro de las firmas líderes de este segmento económico y de los principales agentes del mismo.

Además de la exposición comercial, donde las empresas mostrarán sus novedades y propuestas, la feria está preparando, con la colaboración de las principales entidades y asociaciones del sector, una agenda de conferencias y actividades para el análisis y debate.

Como novedad, habilitará un área específica de SCRAPS, destinada a aquellos sistemas colectivos de responsabilidad ampliada del productor, que regulan el cumplimiento de las obligaciones de los fabricantes en relación con los residuos de sus productos.

Su desarrollo coincidirá nuevamente con la Feria Internacional del Urbanismo y Medio Ambiente, TECMA, que cumple ya su 22ª edición; con el 7º Foro de las Ciudades de Madrid, con Global Mobility Call, y en esta ocasión y por primera vez, con Sociocare, nuevo certamen dedicado al sector del cuidado a las personas con dependencia. Unos salones que comparten sinergias comunes.