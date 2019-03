Feria de Madrid colabora con la Asociación de Promotores Musicales para mejorar su posicionamiento

Publicado 04/03/2019 14:21:55 CET

MADRID, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

Ifema ha alcanzado un acuerdo de colaboración con la Asociación de Promotores Musicales (APM) por el que adquiere la condición de Venue Partner, con el objetivo de mejorar su posicionamiento como espacio de "referencia" para la celebración de conciertos, eventos y festivales.

Según ha informado Feria de Madrid en un comunicado, los dos recintos de Ifema, Feria de Madrid e Ifema Palacio Municipal, están orientados a acoger eventos de "gran capacidad", para lo que cuentan con un equipo humano "experimentado y un equipamiento tecnológico de primer nivel".

Feria de Madrid cuenta con más de 200.000 metros cuadrados de espacio en su recinto, repartidos en 12 pabellones, el nuevo Espacio 5.1, y 5 espacios outdoor. Por su parte, Ifema Palacio Municipal dispone de un Auditorio que cuenta con 1.812 butacas.

Las condiciones de los espacios de Ifema, así como su funcionalidad para la configuración que precise el promotor, se han puesto de manifiesto con la celebración de festivales como Río Babel; conciertos de música electrónica de grandes marcas internacionales, como Oro Viejo, Sensation, Don't let daddy know o Dgtl; y espectáculos como Circlassica y 33 el Musical, a los que se suman los nuevos festivales Love the tuenti's, Weekend city festival y Madrid Salvaje, cuyos estrenos acogerá Ifema este año.

Durante la pasada semana, el equipo de la Dirección de Conciertos y Festivales de Ifema ha participado en la Asamblea Anual de APM para presentar la oferta de espacios para la celebración de este tipo de eventos, además de mantener reuniones con los principales promotores de conciertos, festivales y espectáculos del país.