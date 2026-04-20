La Feria de Recuperación y Reciclado 2026 destaca la aportación de los Scrap en el modelo de economía circular

La Feria Internacional de la Recuperación y el Reciclado, SRR 2026. - IFEMA MADRID

MADRID 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Feria Internacional de la Recuperación y el Reciclado (SRR 2026), organizada por Ifema Madrid del 9 al 11 de junio, contará en esta edición con un espacio dedicado a los Sistemas Colectivos de Responsabilidad Ampliada del Productor (Scrap), actores "clave" en el desarrollo y consolidación del nuevo modelo europeo de economía circular.

Según ha informado Ifema en un comunicado, el Área 'Scraps', ubicada en el pabellón 7, reunirá a seis sistemas representativos de distintos flujos de residuos (Envalora, TNU, Cartón Circular, Implica, Ecoembes y Genci), que mostrarán a los visitantes cómo se organiza, financia y controla el sistema que existe detrás del residuo, más allá del reciclaje.

Los Scrap surgen a raíz de la implantación progresiva de la Responsabilidad Ampliada del Productor (RAP), un principio de política ambiental de la Unión Europea que establece que debe ser quien pone un producto en el mercado quien asuma también la responsabilidad de su gestión cuando se convierte en residuo.

Este enfoque busca corregir una ineficiencia estructural del modelo económico tradicional, en el que los costes ambientales y económicos del residuo recaían mayoritariamente en las administraciones públicas y, por ende, en la sociedad.

SEIS SCRAP, SEIS MODELOS OPERATIVOS

Envalora es un Scrap "de referencia" para envases comerciales e industriales que presentará sus modelos operativos orientados a la prevención, la reutilización y el reciclado, así como sus sistemas de incentivos, planes de ecodiseño y servicios de asesoramiento para empresas con actividad internacional.

Por su parte, el sistema encargado de la gestión de los neumáticos fuera de uso TNU mostrará su modelo nacional de recogida, clasificación, trazabilidad y valorización, basado en la coordinación de productores, gestores, distribuidores y talleres.

Además, Cartón Circular, especializado en envases industriales multimaterial, dará a conocer sus soluciones para garantizar la trazabilidad, el cumplimiento normativo y la implantación de sistemas de reutilización, así como su Plan Industrial Circular 2025-2029.

Por otro lado, Implica, Scrap pionero en reutilización, contará con un estand propio desde el que informará sobre las obligaciones derivadas del Real Decreto 1055/2022 y del nuevo Reglamento europeo de envases, además de presentar sus servicios de formación continua y comunidades profesionales.

Finalmente, el referente en la gestión de envases domésticos y comerciales Ecoembes mostrará la evolución de los sistemas de gestión en el nuevo escenario regulatorio, mientras que Genci, sistema multimaterial vinculado a la experiencia de Sigaus, explicará su modelo basado en la trazabilidad, el respeto a la operativa existente y la implantación progresiva a nivel nacional.

JORNADA SOBRE EL PAPEL DE LOS SCRAPS

El 10 de junio, de 16 a 19 horas, el Área 'Scraps' acogerá la jornada 'Gestión y valorización de residuos en España: retos, oportunidades y el rol de los Scraps', un encuentro de análisis y debate que reunirá a representantes institucionales, asociaciones sectoriales y a empresas líderes.

La cita abordará la evolución de la Responsabilidad del Productor en Europa, la eficacia de los sistemas colectivos, el diseño de la eco-modulación, las oportunidades de valorización y el papel de la Compra Pública Verde como palanca de transformación del mercado, y concluirá con un espacio de 'networking' orientado a la generación de sinergias.

Con este espacio, SRR 2026 busca "reforzar su posicionamiento como foro de referencia para comprender cómo la economía circula se articula desde la regulación, el mercado y la toma de decisiones empresariales, situando a los Scrap como actores estratégicos del nuevo modelo productivo".