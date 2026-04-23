Feria de Recuperación y Reciclado contará con un espacio dedicado a los Scrap y su papel en la economía circular

Ifema.- La Feria de Recuperación y Reciclado 2026 destaca la aportación de los Scrap en el modelo de economía circular - IFEMA MADRID

MADRID 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Feria Internacional de la Recuperación y el Reciclado (SRR 2026), organizada por Ifema Madrid del 9 al 11 de junio, contará en esta edición con un espacio dedicado a los Sistemas Colectivos de Responsabilidad Ampliada del Productor (Scrap), actores clave en el desarrollo y consolidación del nuevo modelo europeo de economía circular.

Ubicado en el pabellón 7 del Recinto Ferial, el Área Scraps reunirá a seis sistemas representativos de distintos flujos de residuos (Cartón Circular, Ecoembes, Envalora, Genci, Implica y TNU), que mostrarán a los visitantes cómo se organiza, financia y controla el sistema que existe detrás del residuo, más allá del reciclaje.

Los Scrap surgen como consecuencia directa de la implantación progresiva de la Responsabilidad Ampliada del Productor (RAP), un principio de política ambiental de la Unión Europea que establece que quien pone un producto en el mercado debe asumir también la responsabilidad de su gestión cuando se convierte en residuo.

Este enfoque busca corregir una ineficiencia estructural del modelo económico tradicional, en el que los costes ambientales y económicos del residuo recaían mayoritariamente en las administraciones públicas y, por extensión, en la sociedad.

En detalle, estarán presentes Cartón Circular, especializado en envases industriales multimaterial, que dará a conocer sus soluciones para garantizar la trazabilidad, el cumplimiento normativo y la implantación de sistemas de reutilización, así como su Plan Industrial Circular 2025-2029.

También Ecoembes, referente en la gestión de envases domésticos y comerciales, que mostrará la evolución de los sistemas de gestión en el nuevo escenario regulatorio, o Genci, sistema multisectorial para la gestión de la RAP de envases industriales y comerciales, operativo desde 2021 en las Islas Baleares y desde 2025 en toda España.

Por su lado, Envalora, centrado en envases comerciales e industriales, presentará sus modelos operativos orientados a la prevención, la reutilización y el reciclado, así como sus sistemas de incentivos, planes de ecodiseño y servicios de asesoramiento para empresas con actividad internacional.

En cuanto a Implica, pionero en reutilización, contará con stand propio desde el que informará sobre las obligaciones derivadas del Real Decreto 1055/2022 y del nuevo Reglamento europeo de envases, además de presentar sus servicios de formación continua y comunidades profesionales.

Finalmente, TNU, sistema encargado de la gestión de los neumáticos fuera de uso, mostrará su modelo nacional de recogida, clasificación, trazabilidad y valorización, basado en la coordinación de productores, gestores, distribuidores y talleres.

JORNADA TÉCNICA

El Área Scraps acogerá el miércoles 10 de junio, en horario de 16.00 a 19.00 horas, la jornada 'Gestión y valorización de residuos en España: retos, oportunidades y el rol de los Scraps', un encuentro de análisis y debate que reunirá a representantes institucionales, asociaciones sectoriales y a empresas líderes.

La jornada abordará la evolución de la Responsabilidad del Productor en Europa, la eficacia de los sistemas colectivos, el diseño de la eco-modulación, las oportunidades de valorización y el papel de la Compra Pública Verde como palanca de transformación del mercado, y concluirá con un espacio de networking orientado a la generación de sinergias.

Con este espacio, desde Ifema Madrid se ha subrayado que SRR 2026 refuerza su posicionamiento como "foro de referencia" para comprender cómo la economía circula se articula desde la regulación, el mercado y la toma de decisiones empresariales, "situando a los Scrap como actores estratégicos del nuevo modelo productivo".