La Feria de la Recuperación y el Reciclado contará con el respaldo de las principales asociaciones sectoriales

Archivo - FER, SIGRAUTO y AEDRA respaldan la próxima convocatoria de la Feria Internacional de la Recuperación y el Reciclado. - IFEMA MADRID - Archivo

MADRID 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Feria Internacional de la Recuperación y el Reciclado (SRR), organizada por Ifema Madrid, se celebrará del 9 al 11 de junio con el respaldo y la implicación activa de las principales asociaciones sectoriales: Federación Española de la Recuperación y El Reciclaje (FER), la Asociación Española para el Tratamiento Medioambiental de los Vehículos Fuera de Uso (SIGRAUTO) y la Asociación Española de Desguace y Reciclaje del Automóvil (AEDRA).

En un comunicado, Ifema Madrid ha subrayado que este "sólido apoyo asociativo" se refleja en la "positiva evolución comercial" del certamen, que alcanza ya los 16.000 metros cuadrados de superficie expositiva, lo que supone un crecimiento "significativo" respecto a la edición de 2024.

Desde la institución ferial han subrayado que este avance responde tanto a la incorporación de nuevas empresas expositoras, que representan el 45% del total y aportan el 25% de la superficie comercializada, como al incremento del espacio contratado por las compañías que repiten participación.

SRR 2026 cuenta actualmente con 110 expositores confirmados, lo que supone un incremento del 45% respecto a la edición anterior. De ellos, 42 participan por primera vez, un dato que evidencia el dinamismo del sector y el creciente interés por formar parte de esta cita. Asimismo, la presencia de expositores extranjeros crece un 20% respecto a la última edición.

En este marco, la Federación Española de la Recuperación y el Reciclaje volverá a desempeñar un papel central en la feria impulsando algunas de las citas más relevantes del calendario profesional del sector.

Entre ellas, destaca la celebración del 23º Congreso Nacional de la Recuperación y el Reciclado, que tendrá lugar el miércoles 10 de junio, junto con la Cena de Gala y la entrega de los Premios FER "Madre Tierra" y "Toda una vida dedicada a la Recuperación".

Asimismo, celebrará su Asamblea General el jueves 11 de junio, jornada en la que la Junta Directiva realizará una visita institucional a los stands de los patrocinadores con el objetivo de reforzar el vínculo entre la asociación y las empresas expositoras.

Por su parte, SIGRAUTO celebrará el 9 de junio de 2026 el XI Encuentro Nacional sobre Gestión y Reciclado de Vehículos Fuera de Uso, una cita en la que se abordará cuestiones estratégicas como el nuevo reglamento europeo sobre los vehículos al final de su vida útil, el análisis del parque de vehículos o las perspectivas de evolución del sector.

Culminará con la entrega de la quinta edición de los Premios SIGRAUTO a la Innovación en la Recuperación. La jornada contará con la participación de representantes de la Comisión Europea, de la administración española y de entidades de toda la cadena de tratamiento de los VFU.

Finalmente, la Asociación Europea del Desguace y Reciclaje de Automóviles liderará, en la mañana del 9 de junio, el Encuentro de SIGRAUTO centrado en el nuevo reglamento europeo sobre el tratamiento medioambiental y la gestión de los vehículos al final de su vida útil, un texto clave para el futuro del sector.

La jornada contará con la participación de representantes de las administraciones públicas y de las principales asociaciones implicadas, poniendo el foco en el papel esencial de los Centros Autorizados de Tratamiento (CAT) y en los periodos transitorios previstos para la implantación del nuevo modelo de gestión.

Desde AEDRA se ha subrayado la preparación del sector y la experiencia acumulada durante más de 25 años de colaboración, que han situado a España como referente europeo en la economía circular de la automoción.

APOYO ASOCIACIATIVO

Además del papel de FER, SIGRAUTO y AEDRA, la feria cuenta con el respaldo de un comité sectorial ampliado que refuerza el carácter representativo y transversal del certamen.

En este segundo nivel de apoyo asociativo participan entidades como REPACAR (Asociación Española de Recicladores Recuperadores de Papel y Cartón), ANAREVI (Agrupación Nacional de Reciclado de Vidrio) y ANARPLA (Asociación Nacional de Recicladores de Plástico).

Desde Ifema Madrid han subrayado que la implicación de estas asociaciones "enriquece el enfoque global de la feria, incorporando la perspectiva de los distintos flujos de residuos y fortaleciendo el diálogo entre los diferentes eslabones de la cadena de valor". De eta forma, se consolida a SRR como "un espacio de referencia para el intercambio de conocimiento, el análisis normativo y el impulso de soluciones alineadas con la economía circular".

El papel clave de las entidades certificadoras SRR 2026 refuerza también la presencia de las entidades certificadoras, actores fundamentales para garantizar la calidad, la trazabilidad y el cumplimiento normativo en los procesos de recuperación y reciclaje.

En este sentido, AENOR, como miembro del comité de la Feria, e ICDQ, como entidad certificadora participante, aportarán su experiencia en sistemas de certificación, verificación y normalización, aspectos cada vez más relevantes en un contexto marcado por el endurecimiento regulatorio y la creciente exigencia de transparencia.

Su participación, ha remarcado la institución ferial, pone de relieve la importancia de la certificación como herramienta clave para generar confianza, impulsar la profesionalización del sector y acompañar a las empresas en su adaptación a los nuevos requisitos europeos en sostenibilidad y economía circular.