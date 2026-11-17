Feriarte reúne piezas únicas que recorren dos mil años de historia del arte, el diseño y las antigüedades - IFEMA MADRID

MADRID, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

Feriarte exhibirá desde este sábado obras de artistas como Francisco de Goya, Pablo Picasso y Joan Miró, junto a antigüedades, mobiliario histórico, piezas arqueológicas y objetos de colección, en una 49ª edición que reunirá cerca de 80 galerías y anticuarios en Ifema Madrid.

La feria, organizada por Ifema, ofrecerá hasta el 29 de noviembre un recorrido por más de dos mil años de historia a través de una selección de pintura, escultura, artes decorativas, arqueología, joyería, libros y diseño, con piezas procedentes de diferentes épocas y culturas. Se trata de la única feria de arte y antigüedades de estas características en España, según ha destacado el recinto ferial en un comunicado.

Entre las propuestas de esta edición destaca la selección de pintura europea de los siglos XVII al XX. Stephane Renard Fine Art presentará trabajos de Pierre Bonnard, Claude Lorrain y Jean Pillement, mientras que Galería Ana Chiclana reunirá piezas de Francisco Pacheco, Francisco de Goya y Lucientes y Giovanni Salvi, conocido como Il Sassoferrato.

A esta oferta se sumarán el 'Bodegón de cocina', de Felice Boselli, presentado por Marita Segovia, así como una obra atribuida a Rembrandt y otras de Pablo Picasso y Joan Miró, que podrán contemplarse en el espacio de Barcel-One.

OBRAS DE ARTE Y ARTES DECORATIVAS

El recorrido por las artes decorativas incluirá piezas de especial relevancia histórica, como una cómoda estampillada por el ebanista francés Jacob Desmalter, que llevará Ladrón de Guevara Fine Arts. Su propuesta se completará con una crátera neoclásica danesa del taller Ipsen y un bronce del 'Niño de la Oca' fundido por Barbedienne.

Por su parte, Zulaica exhibirá una marquesa francesa de estilo Luis XVI con tapicería de Aubusson y un conjunto de vistas ópticas del siglo XVIII inspiradas en los viajes del Grand Tour.

La galería portuguesa Bessa Pereira mostrará obras de los diseñadores brasileños Jean Gillon y Joaquim Tenreiro, mientras que Ulysse Art Deco reunirá piezas representativas de diferentes épocas y estilos, desde mobiliario histórico europeo hasta diseños del siglo XX. Entre ellas figuran un sillón Casablanca, de Jaume Tresserra, y otro del diseñador británico Geoffrey Harcourt.

UN RECORRIDO POR GRANDES CIVILIZACIONES

Feriarte ofrecerá también un recorrido por distintas culturas y civilizaciones. Morales Muñiz presentará una selección de arte persa e islámico con piezas safávidas, qajar y otomanas, entre ellas cerámicas y objetos vinculados a las cortes de Irán.

Loval Antigüedades llevará a la feria arte japonés de época Meiji, un jarrón firmado por Émile Gallé y una pintura sobre cobre del siglo XVII.

Entre las piezas arqueológicas sobresale un mosaico romano con representación de la diosa Tyche, fechado entre los siglos II y III después de Cristo, que exhibirá Galería Fuentenebro.

El patrimonio documental tendrá también su espacio en la propuesta de Moleiro - El Arte de la Perfección, que mostrará una primera edición de la 'Encyclopédie' de Diderot y D'Alembert, junto a varios Libros de Horas parisinos de comienzos del siglo XVI.

JOYERÍA Y PATRIMONIO HISPANOAMERICANO

La joyería contará con la participación de Alexandra Matias Jewellery, especializada en alta joyería contemporánea e histórica, y Agurcho Iruretagoyena, que presentará una selección de piezas realizadas en oro, platino y diamantes entre los siglos XIX y XX.

Por otro lado, Gonzalo Eguiguren Gallery reunirá esculturas y pinturas de los siglos XVIII y XIX vinculadas al patrimonio artístico hispanoamericano, entre ellas obras de Torcuato Ruiz del Peral y Miguel Cabrera.

Junto a estas propuestas, la feria contará con una amplia representación de galerías y anticuarios nacionales e internacionales especializados en pintura, escultura, mobiliario, arqueología, artes decorativas, diseño histórico y objetos de colección.