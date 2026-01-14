FIAA 2026 se configura como "el principal aliado estratégico" para el sector del autobús y autocar

Feria Internacional del Autobús y el Autocar. - IFEMA MADRID

MADRID 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

La próxima edición de FIAA, la Feria Internacional del Autobús y el Autocar, organizada por Ifema Madrid, llegará del 22 al 24 de septiembre en "un momento clave" para el sector del transporte de viajeros con carretera, que afronta el año "con perspectivas sólidas y claras líneas de crecimiento".

Según ha señalado Ifema Madrid en un comunicado, FIAA 2026 viene en un escenario marcado "por profundas transformaciones y retos estructurales que consolidarán su evolución a corto y medio plazo, afrontando desafíos como la sostenibilidad, la digitalización, la renovación de concesiones, la captación de conductores, la adaptación a un marco regulatorio cambiante o el necesario equilibrio entre inversión y rentabilidad; un contexto en el que el sector necesita espacios de apoyo, análisis y cooperación".

En este escenario, FIAA refuerza su papel "como principal aliado estratégico del sector", ofreciendo una plataforma donde fabricantes, operadores, administraciones y proveedores pueden "compartir conocimiento, contrastar soluciones y avanzar conjuntamente en la respuesta a estos desafíos".

"De cara a la próxima edición, FIAA evoluciona para dar respuesta a las necesidades reales y ser el principal aliado estratégico del sector", ha explica el director de la feria, David Moneo.

En este sentido, ha señalado que el papel de la feria es acompañar a los profesionales en "un momento de cambio, facilitando el encuentro, el diálogo y el acceso a soluciones que ayuden a tomar decisiones informadas".

Según el informe El transporte público español, en el mejor momento de su historia, presentado por FIAA, "España se ha consolidado con uno de los principales mercados del autobús más dinámicos de Europa", con un parque cercano a las 60.000 unidades y más de 4.300 nuevas matriculaciones en 2025. Esta fortaleza convive, sin embargo, con desafíos que marcarán la agenda de 2026.

"La fortaleza del sector no elimina la complejidad del momento actual, al contrario, obliga a abordar los cambios con planificación, coordinación y visión a largo plazo", ha señalado Moneo.

LA TRANSICIÓN HACIA FLOTAS DE BAJAS Y CERO EMISIONES

"Uno de los grandes desafíos" para 2026 será la transición hacia flotas de bajas y cero emisiones. El impulso de los objetivos climáticos europeos y las políticas públicas de movilidad está acelerando la renovación de vehículos, pero también plantea "retos técnicos, operativos y económicos".

Al hilo, Moneo ha explicado que FIAA permite analizar esta transición "desde una perspectiva realista", la feria muestra distintas tecnologías y soluciones -electrificación, gas renovable, hidrógeno- para que cada operador "pueda valorar qué opción se ajusta mejor a su realidad".

Por otro lado, la digitalización será "otro eje determinante" en 2026. La gestión inteligente de flotas el mantenimiento predictivo, la conectividad y el uso del dato se han convertido en factores clave para mejorar "la eficiencia, la seguridad y la calidad del servicio.

"En FIAA se podrá ver cómo la tecnología se traduce en mejoras concretas para las empresas, la digitalización no es un fin en sí mismo, sino una herramienta para afrontar mejor los retos del día a día", ha subrayado Moneo.

A estos ejes se suman desafíos como el relevo generacional de conductores, la adaptación normativa y la presión sobre la rentabilidad en un contexto de elevada inversión.

"Son cuestiones que no pueden abordarse de forma aislada, FIAA actúa como un espacio neutral donde los distintos actores del sector pueden intercambiar puntos de vista y avanzar hacia soluciones compartidas", ha subrayado David Moneo.

FIAA 2026 REFUERZA SU DIMENSIÓN INTERNACIONAL

De cara a 2026, FIAA refuerza además su dimensión internacional, con el objetivo de conectar al sector español con otros mercados y atraer a fabricantes, operadores y profesionales internacionales.

El director ha desgranado que la internacionalización de FIAA amplía "las oportunidades" para las empresas del sector y refuerza "su competitividad". "Queremos que la feria sea un punto de conexión global en un momento de transformación del transporte de viajeros", ha concluido Moneo.