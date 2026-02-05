FIAA 2026 y Global Mobility Call patrocinan los Premios del Transporte a los mejores vehículos industriales

FIAA 2026 Y Global Mobility Call Patrocinan Los Premios Nacionales Del Transporte. - IFEMA MADRID

MADRID 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El sector del transporte por carretera volvió a reunirse este miércoles para la entrega de los Premios Nacionales del Transporte a los mejores vehículos industriales del año, organizado por la Revista Viajeros y Transporte 3 y con el patrocinio de FIAA, la Feria Internacional del Autobús y el Autocar y de Global Mobility Call.

En la categoría de viajeros se han evaluado 45 candidaturas de Autocar 10, Autobús 12, Bus Ecológico 16, Midibús 4 y Microbús 3, ha desgranado Ifema Madrid en un comunicado.

Los premiados han sido, Autocar del año 2026 en España: Man Lion's Coach 14 E; Autobús del Año 2026 en España: Irizar E-mobility IE Bus efficient; Bus Ecológico del Año 2026 en España: Castrosua Hero; Midibús del Año 2026 en España: Isuzu Bus Grand Toro XL; Microbús del Año 2026 en España: Man Tge Next Level Burxillo; Camión del Año 2026 en España: Man Tgx D30 Powerlion.

También el premio al Camión Ecológico del Año 2026 en España: DAF XF Electric; Vehículo Industrial Ligero del Año 2026 en España: Toyota Proace Van; Quinta Rueda de Semirremolque del Año 2026: Lecitrailer Evolution Air Cargo; Quinta Rueda de Cisterna del Año 2026 en España: Farcinox.

Ifema Madrid, a través de FIAA y Global Mobility Call, confirma con la participación en estos premios "su apoyo" al conjunto del sector y su vocación de ser el punto clave para la presentación de nuevos vehículos, tecnologías y soluciones de transporte colectivo.

FIAA, organizada por Ifema Madrid, tendrá lugar del 22 al 24 de septiembre de 2026, y continúa consolidándose con "el principal escaparate internacional del autobús y el autocar".

Por su parte, Global Mobility Call, se ha consolidado como "el principal evento impulsor" de la colaboración público-privada, posicionando a España y a Europa como hub de innovación y tecnología en el ámbito de la movilidad.

Su próxima edición se celebrará del 9 al 11 de junio de 2026, de forma simultánea con Tecma, Srr, Sociocare y el Foro de las Ciudades de Madrid.